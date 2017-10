Publicidad

Son los visitantes quienes han descuidado las tumbas que se ubican en el panteón Las Flores, en Salamanca, así lo refirió el director de Servicios Públicos Municipales, Agustín Carrillo Razo, quien resaltó que esta dependencia limpia este espacio una vez a la semana.Resaltó que los ciudadanos no responden a los llamados para mantener las tumbas de sus familiares en buen estado.“Nosotros tratamos de darle mantenimiento a lo que nosotros podemos, obviamente como es un panteón muy viejo por eso luego las condiciones de algunas tumbas están muy deterioradas”, dijo el titular.Carrillo Razo confirmó que existen robos al interior del cementerio, pues dijo que debido a que no existe un presupuesto destinado para el pago de turnos de los trabajadores o vigilantes, ellos solo laboran desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por lo que quedan sin vigilancia por las noches.“Los robos se hacen por lo regular en la noche, nosotros no tenemos vigilantes en la noche, trabajamos en los panteones hasta las seis de la tarde y de ahí en adelante los panteones quedan solos”, confesó.Añadió que la falta de agua fue una medida que tomó la Secretaria de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria V, de mantener cerradas las tomas de agua o depósitos que almacenen el líquido mientras no sean utilizadas con frecuencia para evitar la propagación del mosco del Dengue, pero aseguro que en próximos días habrá un abasto para las personas que asistan a visitar a sus familiares que descasan en este sitio.Por último, agrego que los panteones municipales están a su máxima capacidad, y piden a la población en las próximas fechas ajustarse a las recomendaciones que realizan las demás dependencias entorno al operativo de los días 1 y 2 de noviembre.