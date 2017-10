Insinúa Alcalde 'traición' en su contra

Publicidad



“Ya les quedó a todos bien claro quiénes son los que están detrás (...) hay varios actores, por lo menos dos identificados, unos de fuego amigo y otros de fuego enemigo”, dijo y se le preguntó si este “fuego amigo” se relacionaba con un ex alcalde, concretamente con Sixto Zetina, a lo que respondió: “algo hay por el estilo”.



“De la página de la Fepade sacamos la información y la verdad es que nunca dice ni señala al municipio de Irapuato, no señala nombre alguno, pero eso sale por alguna equivocación (...) el único tema que estaban investigando, era el de Prospera”, reiteró.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La denuncia porviene deque se unió cony se da por el caso de, y no por la distribución de apoyos a damnificados por los sismos de septiembre, señaló el alcaldeA finales de septiembre, la Fepade inició una investigación contrapor hacer promoción política en Presidencia Municipal, por la. Ante ello, el Alcalde destacó que las acusaciones recientes sobre la entrega de apoyos a damnificadosy, al cuestionarlo sobre si se refería al ex alcalde, el primer edil no negó esa posibilidad.Aseguró además que el gobierno municipalesparcidos en Irapuato los últimos meses, a fin de tomar acciones legales y evidenciar a los responsables de cada caso.Por otra parte, el Alcalde señaló quepor adelantar juicios y pora medios de comunicación, creando confusiones y desinformación.