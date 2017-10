Ciudadanos y partidos

Publicidad

Muchos ciudadanos creen que no hay partidos malos.Hay muy malos militantes y dirigentes políticos. Corruptos, mentirosos, incumplidos. Los hay honestos, trabajadores.Cada ciudadano tiene sus simpatías y antipatías por los partidos. Sabemos que la mayoría de los ciudadanos no creen en los partidos y que a todos los partidos los consideran igual. Políticos convenencieros que trabajan solamente para sus intereses.Todas, absolutamente todas las plataformas y ofertas de los partidos políticos son excelentes buenos deseos. Todos plantean lo mejor para México pero al momento de llegar a los gobiernos y a los legislativos algo pasa que no se actúa como se planteó y como se prometió en las campañas.Las últimas elecciones arrojan como resultado falta de votantes. La mayoría de la sociedad no está votando.Sin embargo, del universo que cree en los partidos y vota, tiene sus preferencias. El Partido Acción Nacional es un partido de militancia y de simpatías. En las preferencias de partido sale arriba en las encuestas.El PRI, tiene sus propios adeptos. Sus sectores. También cuenta con militancia organizada y con simpatizantes. Es un partido que en la actualidad tiene graves acusaciones de corrupción entre sus ex gobernadores.En la actualidad el presidente Enrique Peña Nieto tiene muy bajos niveles de aceptación ciudadana. Está entre los presidentes peor calificados de los últimos años.El PRD tiene sus presencias específicas en regiones de México. Ciudad de México, Michoacán, Guerrero. Ha sido una izquierda que ha ido de más a menos.Movimiento Ciudadano tiene su notable presencia en Jalisco. El alcalde de Guadalajara es fuerte candidato a la gubernatura.Morena es el partido de las sorpresas. Está en crecimiento con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.Y ahora están los independientes, con Margarita Zavala como la mejor exponente.En la iniciativa privada hemos aprendido que tenemos que tener relaciones con gobernantes de todos los partidos. Con diputados y senadores de todos los partidos.Algunos empresarios tienen abierta militancia en partidos. Otros, simples simpatías. Algunos de plano muy indiferentes.También muchos empresarios, más que por partidos, votan por candidatos y por las propuestas. Muy pronto veremos las caras de los candidatos y de sus propuestas. En todos los partidos hay buenos y malos militantes. El partido no hace mala a la personas, pero la persona sí afecta al partido.