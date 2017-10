Destruyen sus casas y desalojan paracaidistas

Publicidad

Luego de casi un año instalados, paracaidistas de la colonia Nueva San Francisco de Asis fueron desalojados por autoridades municipales.El operativo ocurrió a las 9 de la mañana de ayer, cuando máquinas y tolvas llegaron al lugar para desalojar a los habitantes.Elementos de la Policía Municipal y del Ministerio Público acordonaron el área que iba a ser intervenida.“Llegaron y nos dijeron que iban a tumbar las casas, las máquinas quitaban todo hasta colchones y tablas”, comentó una señora.Al lugar llegaron camionetas para transportar televisiones, roperos, estufas, camas y hasta algunas tablas que habían utilizado para construir las casas.“Éramos como 20 familias las que vivíamos aquí, ya hasta tenía nombre la colonia, ahora no sabemos a dónde ir porque no tenemos casa, hasta mañana iremos a buscar una para rentar ”, dijo una señora molesta.Además comentó que pasaron la noche de ayer en algunos de los terrenos solos, pues era imposible dormir entre las calles.Cabe recordar que luego de la instalación de los invasores, el dueño del terreno puso denuncia ante el Ministerio Público y acudió al Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI), donde aclaró que los terrenos sí tenía dueño.“Nosotros siempre peleamos para que se nos vendiera el terreno, no lo queríamos regalado, por eso íbamos a IMUVI para pelear ese espacio”, aseguró un testigo.Por su parte, IMUVI aclaró que el problema por los terrenos fue entre particulares, es decir, entre el dueño y la gente desalojada ayer.