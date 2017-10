Dictan formal prisión a cómplice de empresa fantasma

Publicidad

Juez Penal dicta formal prisión a José Antonio Olvera Jiménez y/o Dionisio Arturo Preciado Maldonado por peculado en agravio de Mpio. #León — PGJE (@PGJEGUANAJUATO) October 24, 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un juez penal dictó auto de formal prisión apor el delito de peculado en agravio del Municipio de León.Este hombre en realidad utilizaba el nombre y apellidos de sus esposa para constituir empresas fantasmas en varios municipios del Estado de México que ofrecían diversos servicios a particulares y organismos públicos gubernamentales.Su socio y cómplice Leonardo Enriquez Bautista, ya había sido detenido desde septiembre pasado y recluido en el Cereso de León.Dos empresas de Olvera Jiménez fueron contratadas en la administración priísta de la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibañez, para brindar asesorías dentro de la Tesorería Municipal a cargo de Roberto Pesquera Vargas.Las empresas Advise Experts Trilogy SA de CV y Asesoría Especializada Especta AEESA S.A de C.V., representadas por José Antonio Olvera firmaron cuatro contratos con el municipio de León avalados por el la ex presidenta municipal, así como el ex tesorero Roberto pesquera y el Martín Ortíz quién ostentaba el cargo de secretario de Ayuntamiento.Con Advise el Municipio firmó un contrato el 15 de julio de 2013, por 127 mil 600 pesos, y el segundo el 16 de diciembre del mismo año por 278 mil 400 pesos.En las cláusulas se acordó que el objeto sería revisar e inscribir escrituras, además de apoyar en la elaboración de “proyectos de dictámenes de desafectación, ya sea de permutas, compraventa o donación en los cuales sea parte el Municipio”.A su vez, Asesoría Especializada Especta AEESA cobró la misma cantidad que Advise Experts Trilogy para apoyar en la elaboración de los manuales operativos y organizaciones de las dependencias adscritas a la Tesorería, además de apoyar en auditorías internas, análisis de estados financieros y revisión de la cuenta pública.El pasado 20 de octubre una investigación de a.m. reveló que Dionisio Preciado “alias” Antonio Olvera y Leonardo Enríquez, conformaron un consorcio de empresas en Texcoco, Tlanepantla y Nezahualcóyotl Estado de México entre el 2004 y 2012, que tienen diverso giros comerciales.