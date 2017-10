Dura protesta de Uber casi 4 horas y acuerdan esto

Publicidad



La detención de una operadora fue el factor que llevó a los operadores a tomar esta medida. “Le hablaron con palabras altisonantes, la subieron a la grúa con todo y el carro, y ahí ya se están violando sus derechos. Lo que les dijimos fue que por qué no se lo hicieron a un hombre, pero sí a una mujer”, relató Eduardo Zamarripa, uno de los manifestantes.



“Sabemos que estamos infringiendo un artículo, pero dicen que en la manera de pedir está el dar, entonces, si ellos se comprometen a hacer las cosas bien, nosotros igual”, expuso Eduardo Zamarripa, el operador que estuvo en las negociaciones.



“El secretario de Gobierno (Gustavo Rodríguez Junquera) tiene la encomienda y la tarea de abrir el diálogo con ellos (Uber), pero siempre con la Ley por delante”, dijo, asegurando que se actuará bajo el esquema de la ley.

“En ese sentido, que se dé el diálogo y, el día de mañana, si se puede llegar a un nuevo estudio, si el mismo arroja que hay necesidad de más permisos, que se abra, yo no tengo ningún problema; pero que no sea de manera arbitraria, como lo quieren hacer. Hay una ley, y a nosotros nos pusieron para aplicar la Ley”, reclamó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este martes,, conductores deque se prolongóEl bulevar Adolfo López Mateos, por unosde la plataforma, que protestaron de nuevo, después de tres meses, esta vez contra los operativos del Instituto de Movilidad del Estado y acusando queDesde cerca del cruce de Adolfo López Mateos con San Pedro, los conductores se dirigieron hacia las oficinas leonesas de Movilidad, en la esquina de las calles Mérida y Adolfo López Mateos.Minutos antes de las tres de la tarde,de la dependencia para dialogar, por lo que se retiraron de los vehículos para no entorpecer más la circulación. Minutos después, se inició el diálogo, que se prolongóLos operadores aseveraron quepara cualquier conductor de Uber, pues los operativos no se van a detener.Abordaron tambiénpara este formato de servicio de transporte público, al respecto, se señaló que la convocatoria para dichos permisos se emitirá en marzo y. Faltabancuando finalmente los operadores se retiraron.Ellamentó este bloqueo como medida de presión y,, dijo que no se tendrá tolerancia si se infringe la ley, aunque sí abrió la posibilidad de otorgar más permisos, siempre que no se soliciten de forma arbitraria.El Gobernador lamentó, además,por las manifestaciones de los socios de Uber.