Ladrones azotan hasta las placitas

Comerciantes de placitas del norte de la ciudad, han sufrido robos de autopartes por la falta de vigilancia.Las Hilamas, León I y San Marcos son algunas de las colonias que cuentan con placita durante varios días de la semana.Sin embargo, los vendedores de estos tianguis han sido víctimas de la delincuencia, ya que al dejar sus autos o camionetas en las calles o lejos de sus puestos, los ladrones aprovechan para robarse autopartes de sus vehículos.Para evitar más robos, los comerciantes tratan de vigilar los vehículos, aunque éstos no sean de ellos.Lorenzo Gutiérrez Anguiano, delegado de la placita que se instala los lunes en la colonia San Marcos, comentó que gracias a la ubicación de ésta, los comerciantes pueden echarle un ojo a sus coches; sin embargo, recordó que él ya fue víctima en León I.“Me robaron la batería, pero aquí (San Marcos) tenemos espacio para dejar los carros cerca de nuestro puesto y esto es más fácil”, platicó Lorenzo.No obstante, otros comerciante explicaron que ellos no cuentan con la seguridad para poder salir a vender a colonias populares.La cuota que pagan los vendedores en las placitas es de 5 a 10 pesos, según el tamaño del espacio.Esta cuota cubre la limpieza del lugar y el mantenimiento de los postes para colgar las lonas, pero no incluye seguridad pública o privada.“En la plaza de Loma Bonita, los viernes, ahí sí dan vuelta los policías y hasta a veces nos compran cosas, no sé si sea para cuidar o se den una escapada a ‘bobear’; pero deberían de cuidarnos porque nos ganamos el dinero de una forma honrada”, dijo otro vendedor que prefirió no dar su nombre.