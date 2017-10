¿Vas a la motofiesta? Cuida tu consumo de alcohol

Publicidad

Aunque se descartó un incremento de operativos Alcoholímetro con motivo de la Motofiesta este próximo fin de semana el director de Tránsito Municipal, Ricardo López López, aseveró que no habrá tolerancia para los asistentes al evento.Dijo que durante este fin de semana se espera la realización de siete eventos en la zona aledaña al Poliforum, lo que ya representa una dificultad para la circulación vial en ese sector.Destacó el predesfile de promoción de la Motofiesta este domingo por el el bulevar Adolfo López Mateos.Cuestionado sobre un incremento de revisiones a conductores en posible estado de ebriedad, dijo que el Alcoholímetro se hace de manera ordinaria y que no se implementará como una “cacería” de motociclistas.“Ya se habló con los organizadores y con los representantes de los diferentes grupos de motociclistas de que no habrá tolerancia”, informó.“Si algún motociclista es sorprendido en estado de ebriedad, no importa que venga al evento, será remitido a los separos; lo que queremos es resguardar la vida de todos los usuarios de la vía. El reglamento se hará valer”, aseguró.Sin embargo, admitió que la dependencia a su cargo se verá rebasada por la asistencia de no menos de 20 mil motociclistas.“Sumando esto a la circulación diaria de cientos de miles de automóviles no podemos tener ojos para toda la ciudad, ni en todos los puntos”, lamentó.Detalló que la fuerza diaria de la Dirección de Tránsito es de 200 elementos, pero que para el intenso fin de semana que se avecina, ya está listo el apoyo de los cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.