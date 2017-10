Corredor Industrial

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A 25 años de la firma del TLC, las exportaciones de la industria automotriz en México se multiplicaron por 11, el promedio aumentó un 11% anual.Actualmente, el País es el cuarto exportador de vehículos a nivel global y el séptimo productor.El año pasado la industria en México exportó 55 mil millones de dólares en vehículos automotores, cifra que representó el 15% de las exportaciones totales del País, de acuerdo con el reporte Mexico’s Auto Industry 23 Years since NAFTA and beyond, de la Secretaría de Economía.Sin embargo, como lo mencionamos ayer en este mismo espacio, lamentablemente frente a las actuales renegociaciones del TLC, las exportaciones del sector automotriz en México corren riesgo y la incertidumbre continuará hasta el próximo año ante las exigencias del Gobierno de Donald Trump.Ahora uno de cada cinco automóviles construidos en la zona NAFTA es procedente de México.Por ejemplo las camionetas picks up como la Ram de Fiat-Chrysler y Chevrolet Silverado, son dos de los vehículos más comercializados en Estados Unidos y fabricados en México, razón por la que sin duda es un gran riesgo pretender imponerles del 0 a 35% de impuestos en el país vecino, conforme a las reglas de WTO y la OMC.En la primera mitad del año, México fabricó 1.9 millones de vehículos, de los cuales 1.5 fueron de exportación. Los principales exportadores de vehículos en el País fueron: General Motors, Nissan, Fiat Chrysler, Ford Motor y Volkswagen, reportó Mexico’s Auto Industry, organizador del foro de negocios especializado en la manufactura automotriz que se realizará el próximo 6 y 7 de diciembre en el Poliforum de León.Las exportaciones de México a Estados Unidos se realizan principalmente a ocho destinos: Texas, California, Arizona, Utah, Nuevo México, Rhode Island, Connecticut y Alaska.En el foro de negocios antes mencionado se reunirán líderes de la industria automotriz y autopartes para definir la actualidad y lo que viene para el sector automotriz en México y el mundo. Entre los participantes se encuentran: Eduardo Solís, presidente de la AMIA; Jorge Vallejo, director de Exportación y Relaciones Gubernamentales para Nissan Mexicana; y Jun Umemura, vicepresidente de Toyota Motor Norteamérica.León tiene en el año tres fines de semana en los cuales su oferta hotelera (de 10 mil habitaciones) está asegurada, y éste que viene es uno de ellos.La Asociación de Hoteles y Moteles, que dirige el empresario Eduardo Bujaidar Muñoz, abarca 8 mil de las 10 mil habitaciones disponibles en la ciudad.A nivel estadístico, la asociación ha acumulado un top de fines de semana exitosos, entre ellos destacan: el Congreso de Veterinario de León que se realiza en septiembre; la Moto Fiesta que será del 27 al 29 de este mes en la ciudad a donde llegarán 23 mil motociclistas, de los cuales un 30% se hospedará; el Festival del Globo que se llevará a cabo el próximo mes. En el caso de este fin de semana la oferta es variada y va desde: El XIV Congreso Nacional de la Asociación de Enfermeras Mexicanas en Oncología; la LXII Convención Nacional e Internacional de Jefes, Oficiales y Bomberos; la 94 Asamblea Convención Nacional del IMCP; y finalmente dos carreras atléticas, un concierto y un partido de futbol entre León y Veracruz.Antes de concluir el año, a la oferta hotelera de León se sumarán 150 habitaciones que estarán disponibles en la primera de dos torres que tendrá el hotel City Express; para el próximo año también se sumarán 300 con la inauguración de la segunda torre y el Hotel la Quinta.El regreso de la firma Fiesta Americana a León es prácticamente un hecho, con la construcción de 130 habitaciones.Holcim México reportó que tiene contratos para suministrar 530 mil metros cúbicos de concreto, durante un periodo de 14 meses, para la construcción de la primera fase del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).El concreto que Holcim México produce para la construcción del NAICM contribuirá para que esta obra obtenga la certificación LEED Platino (Leadership in Energy & Environmental Design), la más alta calificación de edificios en materia de sustentabilidad, que otorga el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council), informó la propia firma de origen suizo.Holcim México, dirigido por LafargeHolcim, informó que Labeling Sustainability Inc. y el Institute for Environmental Research and Education, con sede en Washington, otorgaron la Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés), luego de llevar a cabo una verificación de los impactos ambientales del concreto que se usa en la construcción del proyecto de infraestructura más importante de México.Interesante idea es la de un grupo de empresarios locales para crear el Mercado Metropolitano, concepto que guardará la esencia de un mercado de abastos, pero con diseños e instalaciones más cercanos a los de un supermercado.El proyecto está apoyado por BanBajío y comercializado por Rúbrica Proyectos.De acuerdo con los creadores del negocio que se ubicará en El Rosario, y que aún se encuentran en fase de construcción, éste tendrá al menos 70 mil potenciales compradores.Entre los invitados a la presentación del proyecto estuvieron la familia Reyes de Grupo Reyma; Arturo Salvador Fernández Martínez expresidente de la Central de Abastos de Ecatepec; y Sergio Pedro Navarrete, presidente del Centro de Abastos de San Vicente de Chicolpan, en el Estado de México y la Central de Abastos de León.