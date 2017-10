FERNANDO CON MÁRQUEZ

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace unos días tuvieron encerrona el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade; el gobernador Miguel Márquez, y el senador y aspirante a la candidatura a Palacio de Gobierno, Fernando Torres.“Fue un diálogo positivo, necesario”, calificó el también Senador leonés. No hay acuerdos, es pronto para eso, pero es una señal de que no quieren que la sangre llegue al río en la definición de “su gallo”.Fernando tiene planeado reunirse esta semana con Humberto y entregarle una propuesta de cómo designar candidato a Gobernador, lo mismo que algunas alcaldías, tomando en cuenta a la militancia.El polémico cese del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, será un tema que estará caliente en el debate del Senado. Ya anunciaron que recibirán al despedido y al procurador interino, Alberto Elías, para escuchar sus argumentos y decidir su futuro.Ya veremos la postura que toman los cinco senadores guanajuatenses (tres del PAN y dos PRI). El panista Juan Carlos Romero Hicks ya fijó la suya en un videomensaje que ayer alcanzaba casi las 300 mil reproducciones, más de tres mil veces compartido y casi 400 comentarios en su cuenta de Facebook.El suspirante presidencial señaló: “¿A quién quieren encubrir?, es la corrupción, la impunidad, lo que vamos a permitir, no; queremos Estado de Derecho, no de chueco. En el Senado de la República no lo vamos a permitir, vamos a citar a comparecer al Encargado del Despacho de la PGR y al doctor Santiago Nieto para que nos explique cómo es que esas conductas antidemocráticas pueden prevalecer”.La senadora panista leonesa, Pilar Ortega Martínez, también se pronunció porque “la autonomía de las fiscalías especializadas como la Fepade debe garantizarse”. El otro panista, Fernando Torres Graciano, dijo ayer antes de empezar su rueda de prensa en la que presentó su iniciativa de Ley de Prestaciones Económicas para Policías, que de eso debe aprender Guanajuato para garantizar la autonomía de su Fiscalía General.En el caso de los dos senadores priístas y además suspirantes a la candidatura a góber, Miguel Ángel Chico Herrera y Gerardo Sánchez García, ni una palabra en sus redes sociales les ha merecido el candente asunto.Este tema de gran relevancia nacional obliga a echarle un vistazo a lo que pasa en lo local, justo ahora que está en proceso el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y viene el debate de la Fiscalía General. La pregunta es obligada: ¿Las reglas en Guanajuato garantían fiscalías independientes y que sí sirvan?Encarrerada en la campaña por la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista, la diputada local, Betty Manrique Guevara, estuvo en el estudio con Óscar Mario Beteta. Compartió espacio con sus dos competidores internos, el hoy dirigente y senador, Carlos Puente, y el diputado federal, Arturo Álvarez.En el programa de cadena nacional Manrique insistió “en preparar al partido para plantear un proyecto propio”, aunque sin cerrar la puerta a eventuales alianzas electorales, pero sobre un análisis de dónde sí, bajo qué esquemas y para qué, y no un cheque al portador del PRI. Ese será el tema central en el primero de los seis debates nacionales, que tendrá lugar mañana en el Estado de México.La Diputada local se pronunció porque la campaña del Verde sea una oportunidad de abrir el debate con la sociedad en varios temas de interés, y puso como ejemplo el de la eliminación del fuero constitucional para servidores públicos, que en Guanajuato ya se aprobó, pero no así a nivel federal. Habló también sobre la pertinencia de analizar temas como el de la legalización de la mariguana.Betty abrió campaña el fin de semana con la militancia Verde de la localidad de José María Morelos, estado de Quintana Roo. En esa tierra el PVEM tiene una sólida presencia y públicamente el dirigente estatal, Pepe de la Peña, ofreció su apoyo a la leonesa, que se promueve con su hashtag #NoEstánSolos.El senador y suspirante a la candidatura a gobernador del PRI, Gerardo Sánchez, se anduvo ayer placeando en el mercado Hidalgo, donde sostuvo una reunión con locatarios para conocer las necesidades del histórico inmueble y prometer gestionar apoyos. Más temprano tuvo reunión privada con transportistas.Cuestionado otra vez sobre el método de selección de candidatos en Guanajuato, repitió su confianza en que sea por consulta abierta, es decir, al voto de la militancia, simpatizantes y a la ciudadanía en general; porque considera que esto le permitiría al partido tener mayor legitimidad frente a la sociedad, y más ahora que su rival, el PAN, apostó por elegir a su candidato a Palacio por designación.Con la esperanza de que el Comité Nacional del PRI les dé luz verde para ese método es que se estira la cuerda lo más posible para convocar al Consejo Político Estatal que debe autorizarlo. El calendario electoral marca que entre el 1 y 7 de noviembre debe notificarse al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato el mecanismo con el que los partidos habrán de elegir a sus candidatos a cargos locales.Gerardo también consideró que es una mala mezcla el Frente Amplio por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), mismo que en Guanajuato al PAN no le representa una ganancia electoral. Dice que el tricolor debe buscar aliados en otros partidos, pero la realidad es que hoy no tiene alguno.La Secretaría de Obra Pública del Estado concluyó la segunda etapa del Centro Estatal de Rehabilitación, en Silao, en donde se brindará atención a más de 28 mil discapacitados.Este centro será un espacio moderno y funcional que contempla áreas especializadas en materia de rehabilitación, consulta y medicina, donde se invierte un monto superior a los 57 millones.La tercera etapa tiene un avance de obra del 45%. El compromiso es concluir el Centro de Rehabilitación a finales de noviembre, para su probable inauguración el 3 de diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.