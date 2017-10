Ex policía fue asesinado a puñaladas

Publicidad

“Murió a causa de heridas producidas con un objeto punzo cortante perforante de cuello y penetrante de abdomen”, informó Jesús Aguilera, director de Averiguaciones Previas de la Región A.

Era vecino de la colonia Pinar del Tajo elSus familiares confirmaron que se llamó Humberto Almaguer Hernández, de 42 años.El funcionario confirmó que Humberto era conductor de Uber, después que fue cesado de la Policía Municipal de León.Agentes de la Unidad de Homicidios continúan recabando testigos para esclarecer el porqué asesinaron a Humberto.Fue a las 9:50 de la mañana que elementos de la Policía Municipal circulaban sobre la carretera de León a Santa Ana del Conde.Al llegar al kilómetro 1.5 vieron un auto Suzuki, rojo con las puertas entre abiertas, al revisarlo descubrieron el cuerpo de Humberto.Humberto salió de su casa el sábado debido a que tenía que dar un servicio, sin embargo, ya no regresó.Su esposa le marcó en varias ocasiones, pero nunca respondió sus llamadas; fue hasta el domingo que volvió a saber de él por los policías ministeriales.• Confirma que víctima era ex policía.• Lo atacaron con objeto punzo-cortante.• Que últimamente trabajaba en Uber.• Salió el sábado, no contestó ni regresó.