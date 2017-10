Desaparece profesor guanajuatense en el extranjero

Publicidad



"El último contacto que tuve con mi esposo fue el 5 de octubre a la una y media de la noche. Me dijo que estaba en el aeropuerto porque iba a tomar su vuelo para regresar a mi país, donde vivimos y lo esperan sus dos hijos", señaló Erika.



"Ya lo buscamos en hospitales, restaurantes y lugares donde sabemos que estuvo. Estamos repartiendo volantes pidiendo ayuda a la comunidad, preguntando quiénes y dónde lo vieron", añadió.



"Desde que salió del país todos los días se comunicaba con nosotros, su familia. No es de las personas que decida desaparecer o alejarse de su familia.

"Es un hombre responsable, ama mucho a sus dos hijos que tenemos, a mí, a sus hermanas, es un profesor muy inteligente, amable y decente", sostuvo.



"Estamos muy preocupados por su desaparición, por su bienestar. Es una angustia inmensa, insoportable, no sabemos nada de él. Toda la familia esta deshecha", dijo entre sollozos.



"Sabemos que el Carls Jr., ubicado en West Century Boulevard, cerca del aeropuerto donde mi tío consumió (por última vez), se encuentra a la vuelta del negocio donde debió haber regresado el auto.



"Después de eso, nada se sabe nada. Su familia seguiremos viajando a esta ciudad para continuar su búsqueda", señaló Acuña.

Desde entonces,Una semana después de su desaparición,para buscar personalmente a su esposo en los lugares en los que saben que estuvo, de acuerdo con los registros de consumo de su tarjeta de crédito., en el noreste de la ciudad, con fecha de salida el 3 de octubre.Erikano tenía problemas con nadie, por lo que no encuentra la razón de su desaparición.Garibay indicó que a la fecha la Policía de Los Angeles no ha informado de un avance de la investigación, argumentando que aún se está indagando el caso.Roberto Acuña,para poderse mover en la ciudad, pero que no ha regresado.En 2013,