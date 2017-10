“Discusión sobre Alerta de género en Puebla es simulada e interesada”: Carrasco

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El secretario de Gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco, consideró que el debate sobre la alerta de género para la entidad es una discusión politizada e interesada.Advirtió que no sólo Puebla enfrenta ese problema, sino el país en general y el mundo entero."Parece que hay una epidemia de violencia contra las mujeres", señaló.En entrevista con Luis Cárdenas, en MVS, Carrasco afirmó que si se determina la alerta de género para la entidad, será bienvenida, pero si no, Puebla seguirá trabajando en contra de la violencia hacia las mujeres como lo ha hecho."Me parece que esta discusión sobre alerta, o alerta no, es una discusión bastante politizada, es una discusión simulada, es una discusión interesada", expuso."Para empezar, nadie explica que la alerta de género la determina el gobierno federal. La Secretaría de Gobernación, como consecuencia de un proceso de investigación y de cumplimiento de recomendaciones que hace la Conavim, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres", expuso.Dijo que a Puebla hace un año les hicieron 11 observaciones, y al cabo del cumplimiento de dichas observaciones, en junio de este año, se determinó que no ameritaba alerta de género el estado."Es un reto que estamos enfrentando como sociedad, no sólo en Puebla, (sino) en el país, en América Latina y en el mundo entero. Parece que hay una epidemia de violencia contra las mujeres", señaló."Afortunadamente, se ha hecho más visible, creo que de eso se trata con esa alerta. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese tema, con alerta o sin alerta".Carrasco consideró que es un enfoque mal planteado decir que con la alerta de género se resolverán los problemas de feminicidios."Si nos dan la alerta de género, bienvenida, si no nos dan la alerta de género, vamos a seguir trabajando como lo estábamos haciendo", declaró.Resaltó que el gobierno de Puebla no considera que la alerta de género sea la varita mágica que automáticamente resuelva los problemas de violencia.Mencionó también que los feminicidios ocurren en todo el país, y argumentó que septiembre, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el mes más violento en México, como territorio.Agregó que Puebla comparte realidades con el estado de México, ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, que forman parte de la zona centro del país."En esa zona, que es una de las zonas donde ocurren más feminicidios, Puebla siempre está por debajo de la media. No quiero compararlo con ningún estado, porque es muy chocante eso. Lo cual tampoco nos da ningún consuelo.Afirmó que en Puebla no hay registrados 85 feminicidios, que es un dato mal enfocado y mal inducido, sino 65, de los cuales, 47 casos resueltos, consignados, en proceso e identificado al agresor.Apuntó que el caso de Mara Fernanda fue un paradigma en el estado, que está obligando a la sociedad en su conjunto a repensar y profundizar medidas en torno al combate a la violencia contra las mujeres.