La restitución decomo Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales dependerá de una cerrada votación en el Senado.De acuerdo con las disposiciones vigentes, se requiere de la mayoría de los legisladores presentes en el Pleno para objetar la remoción ejecutada por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán.De los 128 integrantes de la Cámara alta, la Oposición concentra un total de 65, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados cuentan con 63 senadores.Hasta el momento se han pronunciado a favor de restituir a Nieto en el cargo los coordinadores del PAN, PRD y PT-Morena, cuyas bancadas sumarían 61 votos.A esa posición se han sumado cuatro senadores independientes.La ex panista Luisa María Calderón aseguró que votará a favor de que Nieto sea restituido en el cargo de Fiscal."Debe objetarse cómo un tipo encargado de despacho, por un tema menor, decide correr a un Fiscal que está tocando de fondo acciones presuntamente delictivas", dijo."Hoy que tenemos mucha fragilidad en este País, las instituciones son las únicas que nos pueden mantener como un País estructurado y no se puede jugar con las instituciones y sus integrantes cuando se está aplicando justicia".Alejandro Encinas sostuvo que la destitución es ilegal, ya que carece de fundamento y fue ejecutada por un encargado de despacho que no está constitucionalmente facultado para hacerlo.Armando Ríos Piter adelantó que votará contra la remoción de Nieto, por considerar que es un error."Nieto se volvió incómodo desde el momento en que decidió tomar el tema de Odebrecht", afirmó.Por su parte, el también ex perredista Raúl Morón adelantó que se sumará a la exigencia de la Oposición para que Nieto sea reinstalado en su responsabilidad al frente de la Fepade."Voy a votar por que se reinstale", anunció.Por otro lado, el grupo de cinco senadores del Partido Acción Nacional (PAN) cercanos al ex Presidente Felipe Calderón también se ha pronunciado a favor de objetar la remoción de Nieto.Luego de analizar el tema, durante un desayuno el pasado domingo, los panistas consideraron que, de entrada, la destitución carece de fortaleza jurídica."Nuestra postura, de saque, es su restitución. La manera en la cual se llevó a cabo es poco conveniente, ha habido muy poca información, nos dicen que es por una cuestión de un Código de Conducta y es poco serio lo que se nos ha dado a conocer”, dijo Jorge Luis Lavalle."Con la información que tenemos, de saque, iríamos por la restitución".Desde el pasado viernes, cuando se anunció la salida de Nieto, el senador Javier Lozano se pronunció por objetar lo que calificó como la "ridícula remoción".El senador Roberto Gil no sólo cuestionó la legalidad de la decisión, sino también el impacto negativo que conlleva en términos políticos.Sin embargo, los integrantes de este grupo se han pronunciado a favor de que tanto Nieto como Elías Beltrán comparezcan ante el pleno del Senado para exponer sus argumentos, antes de tomar una determinación final.