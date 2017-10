Identifican a niño muerto... ¡luego de un mes!

Publicidad







"Cadáver de #NIÑO fue localizado en #Tláhuac #CDMX envuelto en 2 cobijas Tú podrías identificarlo #AcuérdateDeMí #Identifícame #AyudaConRT", expuso la dependencia en la red social.

Dos personas acudieron al Instituto de Ciencias Forenses para identificar el cuerpo de un menor, de alrededor de 4 años, hallado muerto en Tláhuac.De acuerdo con personal del Tribunal Superior de Justicia, la tía y el abuelo del niño se presentaron en el Incifo y pidieron reconocer al pequeño.Sin embargo, dado que no se trata de familiares directos y tampoco portaron medios de identificación oficiales, se están realizando exámenes genéticos para confirmar el parentesco.Además, fuentes de la Procuraduría capitalina informaron que los presuntos familiares también acudieron al Ministerio Público, por lo que, una de las líneas de investigación del homicidio del menor, es que sy por ello, no han acudido a reclamar su cuerpo.El niño ingresó el 24 de septiembre al Incifo en calidad de desconocido.Fue encontrado un día antes en el Eje 10 Sur, Colonia Ampliación Selene, en la Delegación Tláhuac.Hasta ahora, las dos personas se han presentado para reclamar los restos, sin embargo, hasta que no se compruebe su relación consanguínea, el cuerpo permanecerá bajo resguardo del Tribunal y sus restos, en calidad de desconocido.NOTA RELACIONADADesde hace casi un mes, el(Incifo) tiene bajo resguardo el cadáver de un niño que no ha sido reclamado por sus padres o algún familiar.El infante tiene entre 3 y 5 años de edad y fue encontrado sin vida el pasado 23 de septiembre, en las inmediaciones del Eje 10 Sur, en laEl cuerpo presentaba un golpe en el cráneo, que de acuerdo con la necropsia fue la causa de su muerte.Al momento de su hallazgo se encontraba envuelto en dos cobijas, y así fue como las autoridades lo entregaron al Incifo para que pudieran continuar con las indagatorias.Desde ese 24 de septiembre, cuando ingresó al Instituto, ninguna persona se ha presentado para reclamar el cadáver, por lo que el(TSJ) difundió el retrato forense con el propósito de que alguien lo identifique.También se informó que el menor, de piel morena claro, ojos y cabello castaños, tiene los dientes frontales separados, probablemente por el hábito de chuparse el dedo o usar biberón o chupón.En el pie derecho tiene un callo, aparente por el roce del zapato en la parte superior del talón, además tiene onduladas las uñas de los dedos gordos de los pies.Como parte de la información también se supo que la pequeña víctima vestía chamarra de mangas y capucha verdes, pantalón beige y zapatos negros.Mediante Twitter, el TSJ comenzó a difundir la imagen del pequeño en busca de alguien que lo pueda reconocer.Estedonde el cuerpo de un menor permanece sin identificar y sin ser reclamado.fue encontrada una niña de aproximadamente 2 años dentro de una maleta abandonada, en la Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc.El cadáver de Ángela —nombre con el que fue llamada por los empleados del Tribunal— pasó 13 meses en el Incifo esperando a ser identificada, pero como esto no ocurrió el 25 de abril fue enterrada en el Parque Memorial Gayosso, en Naucalpan.La necropsia que se le practicó a Ángela reveló que estaba desnucada y tenía rasgos de abuso sexual.Tras ser asesinada, Ángela fue acomodada en una maleta Ralph Lauren con parte de su ropa, y abandonada en una jardinera frente al 27-A de Berlín.A pesar de que la Procuraduría contaba con imágenes donde se veía a un hombre que abandonaba la maleta, éste nunca fue identificado.