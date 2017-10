Enjuician a mexicano que disparó a Kate Steinle

Publicidad



“Es un arma muy confiable y de alta calidad”, dijo García. “Es una que no se dispara por accidente”.



“Él no sabía que estaba manejando un arma de fuego”, respondió González. “Esta pistola es intrínsecamente peligrosa en las manos de alguien que no cuenta con el entrenamiento apropiado”.

que dio inicio al debate sobre la inmigración ilegalen el muelle de San Francisco,La fiscal adjunta de distrito, Diana Garcia, le mostró al jurado el arma de la que, y comentó que un experto en balística testificará que la única manera de disparar es jalando el gatillo.El abogado defensor, Matt Gonzalez, respondió que su cliente no sabía que había tomado un arma cuando recogió un objeto envuelto en una camiseta que encontró debajo de una banca. Señaló que la pistola no tenía puesto el seguro y opera con un gatillo sensible.Gonzalez le preguntó al jurado si creían que la fiscalía habría presentado cargos de homicidio en caso de que los sospechosos fueran “un estudiante universitario o a un turista sueco” y no García Zárate.

Kate Steinle

El incidente de 2015 dio inicio a un furor político durante la contienda presidencial del año pasadocomo una de las razones para imponer políticas migratorias más estrictas.El arma pertenecía a un agente de la Oficina de Manejo de Tierras, quien reportó que le fue robada de su auto una semana antes de que Steinle fuera baleada.A través de las lágrimas, y con todos los asistentes al tribunal pendientes de cada palabra,

Jim Steinle



“No sabía lo que sucedía”, dijo entre el llanto. “Ella no tenía problemas de salud”.

Dijo a la corte que él y un amigo de la familia visitaban a su hija y fueron a pasear al popular malecón de la bahía.Dijo queJim Steinle dijo que su hija tenía los ojos cerrados y pasaba problemas para respirar.La colocó de lado y descubrió el impacto de bala. Los paramédicos llegaron al lugar y posteriormente se le declaró muerta en un hospital.