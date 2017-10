Muerte de reportera estaría vinculado a contrabando de combustible

Publicidad

La muerte de la periodista maltesaGalizia, asesinada la semana pasada con una bomba en su automóvil, podría estar relacionada con el caso de una red deinformó el periódico The Guardian.Carmelo Zuccaro, Fiscal de Sicilia que dirige la investigación sobre tráfico ilegal de combustible, señaló al medio británico que no se podía excluir la posibilidad de que algunos de los involucrados podrían estar detrás del asesinato de la periodista.Como resultado de meses de trabajo en el caso de contrabando de combustible, las autoridades italianas realizaron una serie de arrestos previo al asesinato de la periodista, sin que hasta el momento alguno de los detenidos haya sido acusado por la muerte de Caruana.El pasado viernes, el maltés Darren Debono fue detenido en la isla italiana de Lampedusa, acusado de formar parte de la red de contrabando y de tener vínculos con líderes de la milicia libia y el tráfico de combustible con un valor de decenas de millones de euros desde Libia hacia Europa.Debono fue el protagonista de uno de los trabajos de la periodista, ya que menciona al ex futbolista en un artículo de 2016 como dueño de un restaurante y pescador que hizo varios negocios con Libia.Posteriormente, la reportera informó la recepción de amenazas por parte de un pariente de Debono, molesto por algunos de sus trabajos sobre las actividades de la familia.Zuccaro señala que la cooperación entre las autoridades italianas y maltesas no ha sido muy fructífera, debido a que no se han contestado en tiempo y forma los requerimientos realizados desde Italia, lo que le ha dado a Malta la fama de ser un paraíso para la delincuencia.