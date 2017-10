Cómo afecta a tu seguro de coche en México el compartir tu automóvil

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una tendencia popular que comenzó a dar un gran impacto en México es el “Carpooling” o compartir un automóvil para que varias personas puedan llegar a su mismo destino.No hablamos de un servicio de choferes, si no de compartir o prestarse un solo carro entre varios compañeros de trabajo o escuela para llegar a su destino. Una tendencia muy popular entre la gente joven y que se ha probado bastante positiva con el medio ambiente y practica en los días de contingencia vial.Usualmente la actividad consiste en utilizar uno o rotar entre dos automóviles para transportarse entre varios compañeros, los cuales apoyan con gastos de gasolina pero gastan y contaminan menos al sólo utilizar un vehículo.Una de las preocupaciones que puedes tener como conductor, especialmente si tu automóvil es el que se utiliza más para el transporte de personas, es si tu seguro de coche México es válido al hacer “Carpooling”.En la mayoría de los casos las pólizas de seguro de coche México tienen un apartando dentro de sus términos, en el cual especifica que las coberturas excluyen la compensación de daños en caso de que el automóvil se esté utilizando con fines comerciales, entre ellos, el transporte de pasajeros.Pero esto no aplica cuando las personas que están en el automóvil no estén pagando por el servicio de transporte, sean parte de un grupo de “Carpooling” o haya un acuerdo previo convirtiéndolos en simples pasajeros, los cuales si están dentro de lo que cubre un seguro de coche México.Es natural pensar que esto pueda pasar, después de todo estas expuesto a estar en peores condiciones de tráfico, tienes una mayor presión por llegar a tu destino y mayores factores de distracción. Sin embargo, los arreglos de automóviles compartidos no son tan diferentes a la conducción individual.Las aseguradoras no lo toman como un mayor riesgo generalmente, y no hay un aumento muy significativo en el precio de tu seguro de coche México a menos que dejes a otros usuarios conducir.Las compañías de seguro de coche México aconsejan a los usuarios que decidan sumarse a la nueva tendencia del “Carpooling” que, si sólo cuentan con una cobertura de responsabilidad civil, consideren aumentarla a una que proteja a sus pasajeros en caso de un accidente.El compartir tu automóvil con otras personas de manera recurrente no afectará tu seguro de coche México, ni en su precio ni en su cobertura. Pero si es importante mantener al tanto a tu agente de seguros para que pueda darte la mejor asesoría en caso de que ocurra un incidente.