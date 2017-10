¡Todos a reactivar el turismo tras el sismo!

Negocios

GCDMX lanza plan para reactivar turismo y economía tras el sismo.

Armando López Cárdenas, secretario de Turismo, informó que a la par se ha intensificado la promoción de la Ciudad a nivel nacional con la frase "CDMX es la capital" y a nivel internacional como "Mexico City is still the best". Foto: Especial



A través de la campaña "#AdelanteCDMX", el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) en conjunto con el sector empresarial, buscan reactivar las actividades económicas y turísticas, tras el sismo del 19 de septiembre.

Humberto Lozano, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) explicó que además de la promoción de los atractivos de la Ciudad se ofrecerán descuentos de entre el 20% y 30% en distintos establecimientos.



"Es una iniciativa para recuperar, que los visitantes vengan a la Ciudad de México, visiten, estén en la cultura, diversión, hagan el comercio tradicional que muchos del interior del país vienen a hacer. Esta iniciativa la iremos identificando afuera de los comercios con este '#AdelanteCDMX'", indicó.



Armando López Cárdenas, secretario de Turismo, informó que a la par se ha intensificado la promoción de la Ciudad a nivel nacional con la frase "CDMX es la capital" y a nivel internacional como "Mexico City is still the best".



"Todo esto nos permitirá cerrar el año de manera positiva, incluso se prevé rebasar las metas del año pasado tal y como se venía planeando desde antes del fenómeno sismológico", afirmó.



En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Turismo dijo que la semana pasada se observó un "clara recuperación" en la ocupación hotelera luego del sismo, alcanzando un promedio de 86.41 %, lo que significó un incremento de 4.7%, con respecto del año pasado.



Aseguró que para este fin de semana la expectativa es aún mayor, debido a las actividades que se tiene programadas por el Día de Muertos, el concierto de Paul McCartney y la Fórmula 1.



