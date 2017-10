Por socavón cierran Carranza ¡por cuatro meses!

Publicidad

Sobre la calle Carranza, en la zona Centro de San Francisco del Rincón, se ha originado un socavón que representa un riesgo para la ciudadanía, por lo que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAF) cerrará la vialidad por alrededor de 4 meses.La vía es una de las principales del Centro de la ciudad, además de que estará cerrada en los mejores meses de venta para los comerciantes.La situación fue detectada desde hace varias semanas y se colocaron señalamientos para evitar la circulación vehicular sobre el tramo afectado, considerando que es la calle por la que transitan vehículos pesados como los camiones urbanos.De manera que ya se explicó que con la finalidad de evitar un accidente, se realizarán los trabajos para rehabilitar la red de drenaje que se encuentra en mal estado y que ha generado este hueco debajo del pavimento.El tramo que se cerrará será desde la calle Díaz Mirón, Venustiano Carranza, hasta la calle Presbítero Márquez, a partir del próximo día 30 de este mes.Las autoridades solicitan a la población que tome sus precauciones, ya que debido al cierre se tendrán que contemplar vías de acceso alternas a la zona.Los trabajos que se consideran son la rehabilitación de la red de drenaje sanitario, que se considera tiene alrededor de 50 años.Aunque no se dimensionó el tamaño del hueco, autoridades de SAPAF establecieron que el objetivo es evitar que al dejarlo por más tiempo se corra el peligro de que algún vehículo pueda abrir la pavimentación.Se pretende trabajar lo más pronto posible y que a partir del 30 de este mes y hasta el próximo 28 de febrero del 2018, se concluya con el trabajo.Personal de SAPAF hace unos días acudió a cada uno de los comercios del tramo que se rehabilitará en la calle Venustiano Carranza, para darles a conocer el motivo urgente de la obra y los beneficios que traerá una vez concluida.Comerciantes de la zona están preocupados ante el cierre de la calle, debido a que se realizará en los meses en que esperan un incremento en sus ingresos, con las fiestas navideñas y los Reyes Magos.“Es una muy mala temporada porque es cuando esperamos que nos vaya mejor con las ventas: no significa que no estemos de acuerdo en que se arregle, pero ojalá que piensen en opciones para que no se cierre todo el paso”, dijo Laura, comerciante de la zona peatonal.