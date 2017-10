Error provoca fuga de gas en la Cuauhtémoc

Publicidad

Una fuga de gas en colonia Cuauhtémoc, en San Francisco del Rincón, alertó a vecinos; se evacuó a 300 personas.Hacia las 15:00 de ayer, se notificó al 911 una fuga de gas LP en una propiedad sobre la calle Prolongación Concepción.En el lugar había un tanque con capacidad para 5 mil litros de gas, que se encontraba en poco más del 50 por ciento de su capacidad, alrededor de 3 mil 500 litros.Bomberos de San Francisco el Rincón y Protección Civil solicitaron apoyo a Bomberos de Purísima, ante el riesgo de explosión o intoxicación. Se dio orden de evacuar al personal de fábricas aledañas y habitantes de las casas.Se presume que el incidente se originó por un error del personal que retiraba el tanque de la propiedad en remodelación, y destruyendo algunas paredes y habitaciones; el tanque estaba justo encima de lo que pudieron ser unas oficinas.Al maniobrar la grúa, al parecer se dañó la válvula y comenzó la fuga. Se indicó que el contenido del tanque en ese momento era de al menos 3 mil 500 litros de gas, y tuvo que ser desfogado en el lugar, ya que su manipulacio´n, según se estableció, no era viable.Por 2 horas se trabajó en desfogar el tanque, para ello Bomberos entró una unidad hasta al lugar. El desfogamiento del gas requirió 3 pipas de agua.A las 17:20, el olor al gas se mantenía en las cercanías, aun cuando una grúa ya había retirado el tanque; no se dieron detalles del lugar en donde se lo depositaría.Cabe señalar que un rescatista resultó lesionado, siendo el único. Hubo molestia por parte de algunos vecinos, que ya tenían prisa por regresar a sus domicilios.Por otro lado, la empresa no contaba con los permisos para la demolición que se realizaba dentro de la propiedad, por lo que la Dirección de Desarrollo Urbano investiga si se contaba con los permisos de uso de suelo y energía para ese tipo de gas.