¿Demasiado Sol? Esta app te lo dice

El parche, así como su app ayudan a medir la exposición a los rayos ultravioleta (UV).

Publicidad

Para usarlo, es necesario ponerlo en una zona de la piel que esté expuesta al sol y que sea fácilmente accesible para escanearlo con ayuda del celular.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con el objetivo de difundir la prevención del cáncer de piel, se lanzó en México el, iniciativa de L’Oréal y La-Roche Posay.Creado con la compañía tecnológica de desarrollo de sensores flexibles MC10, My UV Patch, el parche, tiene forma de corazón y está compuesto por pequeños cuadros en diferentes tonalidades de azul, donde están los pigmentos fotosensibles, que cambian de color al exponerse a la luz solar.Según explica La-Roche Posay, tiene una duración de entre tres a cinco días. Es posible mojarlo, aplicar jabón, crema, protector solar y otros productos para la piel, sin que se dañe o afecte su funcionamiento.Con la aplicación My UV Patch, gratuita para iOS y Android, debes crear un perfil con datos como tu tono y tipo de piel, color de cabello y ojos, edad y ubicación, para que la plataforma sepa qué tan sensible eres a las quemaduras ocasionadas por el sol y qué tanta radiación existe donde estás.Una vez hecho esto, puedes empezar las mediciones.Al escanear el parche, la app detecta las tonalidades de la tinta fotosensible y te muestra si la cantidad de rayos UV es segura o no, si necesitas aplicar bloqueador (te recomienda el factor de protección más adecuado) o si lo ideal es que permanezcas a la sombra.Además, el corazón azul que aparece en la pantalla irá cambiando de color conforme más tiempo pases en el sol.Cuando se vuelva blanco, significa que tu tiempo saludable de exposición al sol ha terminado y que no debes asolearte más, hasta el día siguiente.Lo mejor es que puedes obtener My UV Patch de forma gratuita, ya sea en clínicas dermatológicas o a través de la página www.laroche-posay.com.mx