Envían celayenses más donativos

La solidaridad celayense se sigue notando y como ejemplo la Cruz Roja, delegación Celaya, y el Grupo “7 más varios” siguen ayudando y llevando víveres a los afectados.Siete + varios es un grupo de siete jóvenes estudiantes que a raíz del sismo que sacudió al país, han seguido al pie del cañón y regresaron a Contla a llevar ayuda y a continuar con las labores de limpieza.“Estamos ayudando no por moda, no por el ‘boom’ que se dio, es con la intención de seguir ayudando a quien más lo necesita, decidimos salir desde el viernes 20, esta ocasión fue más complicado adquirir la ayuda, ya que la gente piensa que por ayudar una vez es suficiente, pero no es así, la ayuda siempre es necesaria y agradecemos de corazón a quienes nos siguen ayudando”, dijo André marcial, integrante del equipo.Esta ocasión para la recolección de víveres, organizaron una función de cine en Galerías Celaya, una tocada de rock en Dragon’s Cave, al igual se acercaron a la asociación “Dibujando Sonrisas”, que fungió como centro de acopio, a la Academia de Arte “El Escenario”, al kinder Lorraine, la Empresa “Faist Alucast” de Silao, a la empresa “De Casa” que aportó el transporte y víveres, a los mismos integrantes que casa por casa, escuela por escuela recolectaron ayuda para juntar la cantidad de 17.8 toneladas de víveres.Cruz Roja Mexicana, delegación Celaya, concluyó el Centro de Acopio con el envío del cuarto tráiler de ayuda para los afectados del sismo en Oaxaca, con las últimas tres toneladas de ayuda, que se suman a las 28.5 ya enviadas, lo que dio un total de 31.5 toneladas.