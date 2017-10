Libra sanción director de Comunicación Social

Publicidad

La Contraloría municipal de Celaya determinó que no hubo sanción al director de Comunicación Social, Luciano Frías, por la fiesta del 15 de septiembre, para la que se gastó un millón de pesos.Debido a que no se encontraron responsabilidades en el proceso de contratación, la Contraloría determinó cerrar con ello el caso, explicó el titular de la dependencia, José Luis Nájera Arredondo.El gasto fue calificado como excesivo por parte de regidores, quienes lo llamaron a comparecer a la Comisión de Hacienda, de donde el caso se giró a Contraloría.“La misma sociedad los estará viendo (hacer juicio). Cuando te entregan la documentación correspondiente, y te avalan el proceso de la compra y se hicieron los procesos adecuados no hay como hacer una sanción, ya se cerró (el caso)”.Investigan choqueLa Contraloría, por otra parte, abrirá una investigación con respecto a choque de una camioneta asignada a Francisco Montellano, secretario del Ayuntamiento, dado a conocer la semana pasada por am.“Estamos en eso, sí (se va a abrir) una investigación debido a que igualmente a través de los medios de comunicación nos enteramos de que hubo un percance de la unidad que trae asignada el Secretario del Ayuntamiento”, explicó el contralor.“Se ha investigado anteriormente sobre un asunto igual. En su momento quién fue a hacer sus declaraciones y se deslindaron responsabilidades, igual son 10 días hábiles en lo que evaluamos la información”, finalizó.