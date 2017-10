Quien salva a un alcohólico, salva una vida

Publicidad

Mientras no seamos una sociedad crítica y solidaria, el mal seguirá creciendo. La experiencia cuenta bastante para poder resolver problemas que están perjudicando a la sociedad. Y más cuando se fomenta el alcohol como si fuera una diversión sana después de trabajar. El alcohol es una droga muy peligrosa que está afectando a las familias mexicanas por la corrupción del gobierno.No es posible que no se tomen las medidas necesarias para salvar a un alcohólico o drogadicto. Sabemos que una persona que no puede dejar de beber está enfermo pero muchas veces el enfermo niega su alcoholismo y dice que él puede dejar de beber cuando quiera. Y eso nunca llega hasta que muere con la complacencia de la familia que no tomó decisiones para que le pudieran salvar su vida. Incluso, le dan gracias a Dios que ya murió porque tenía a toda la familia desesperada, angustiada y avergonzada del mal comportamiento del alcohólico.Hace algunas décadas, me comentaba un padre de familia que tenía un hijo adicto al alcohol y drogas pero jamás le preguntó al hijo que si quería internarse para que pudiera dejar de consumir sustancias tóxicas. El papá tomó la decisión y lo interno por algunos meses en un hospital psiquiátrico y le salvo la vida. Incluso, hable con el hijo y me dijo que estaba muy agradecido con su papá por haberlo internado porque si me hubieran preguntado para llevarme al hospital jamás habría aceptado que necesitaba un tratamiento médico.Historias como esta nos pueden ilustrar y motivar a los papás para que puedan ayudar a los hijos que andan bebiendo alcohol o tomando drogas pero hay padres de familia que son pusilánimes y tienen mucho miedo tomar una decisión, incluso cuando está en riesgo la vida de cualquier adicto compulsivo que no puede dejar de beber por la enfermedad física y mental.Me ha tocado ver algún alcohólico que no deja de beber y la familia no sabe qué hacer con su enfermo que causa bastantes problemas morales y económicos. Hay una agrupación a nivel internacional que ha dado muy buenos resultados salvando miles de vidas que se llama Alcohólicos Anónimos. Además, hay una asociación que se llamaAl-anon y Alateen para ayudar a las familias que conviven con algún alcohólico. Vivir con un alcohólico es peor que una tragedia dantesca que el infierno se queda corto de todas las vicisitudes morales insoportables, ya que el comportamiento del alcohólico es completamente ridículo que enferma a toda la familia que vive en una constante zozobra de angustia y vergüenza social al ver a su ser querido como se va degradando hasta que sucumbe, dejando a la familia con muchos traumas psicológicos que necesitan ser curados.Muchos de los problemas que está viviendo la sociedad se pueden evitar cuando los intereses económicos no están por encima del bien moral. Hay apologistas que justifican los males aduciendo que generan miles de empleos como es la cerveza que se promueve en el Fútbol para que aumente las ventas no importa que también aumente el alcoholismo de los jóvenes, la violencia y la delincuencia.Una sociedad bien informada sabe lo peligroso que es el alcohol y las drogas para prevenir males mayores y tomar las mejores decisiones para ayudar a los que ya están sufriendo de esa terrible enfermedad que es el alcoholismo y la drogadicción.Pocos alcohólicos aceptan la ayuda, negando la enfermedad. Si quieren salvar a un ser querido que ha caído en las garras del alcohol o las drogas no importa la edad que tenga, deben tener el valor de internarlo en alguna institución de salud y no tener miedo a las amenazas del hijo o papá alcohólico para que pueda sanarse.Una decisión sin miedo puede salvar a un alcohólico. Claro que lo mejor sería que el alcohólico o drogadicto aceptara la ayuda para que lo puedan internar en mutuo acuerdo en alguna clínica u hospital psiquiátrico.“Quien Salva una vida, salva al mundo”.Fue el Presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana, Delegación Celaya, Eugenio Clark Solter, quien reconoció el gran apoyo de la ciudadanía celayense, así como de las Delegaciones de la región por confiar en la institución a su cargo para entregar los donativos recaudados para quienes más lo necesitan.