¡Actriz acusa a Kate del Castillo de lesbiana!

La que realmente está sorprendida del trabajo fílmico de Kate del Castillo es Roxana Castellanos, ya que jamás imaginó que revelaría que tuvo sexo con Sean Penn por negocios, incluso, llegó a pensar que confirmaría que es gay.



La protagonista de "La Reina del Sur" narró su "verdad" en el documental "Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate del Castillo", el cual está integrado por testimonios de gente cercana a Del Castillo; entre ellas la conductora de "Cuéntamelo Ya!", quien de acuerdo con el portal E! News pensó que Kate hablaría de su sexualidad.



"Yo creo que Kate es gay y le va a gritar al mundo que es gay...", cuenta Roxana. "Dos, se está drogando, seguramente se está metiendo algo. Yo pensé en todo, menos lo que al final fue".



No es la primera vez que la orientación sexual de Kate es cuestionada. En el 2011, luego de su divorcio de Aarón Díaz, la mexicana desmintió en entrevista con Adela Micha. "¿Te gustan los hombres, sólo los hombres?", preguntó la periodista. Y ella respondió: "No soy lesbiana" e, incluso, bromeó con el tema.



"Igual yo sé que muchas quisieran, pero me gustan mucho los hombres. Tengo muchas amigas gays y muchos amigos gays, los amo, los respeto mucho, pero fíjate que no se les va a hacer".

Y entre risas agregó: "Me gustan mucho los hombres, sólo los hombres".