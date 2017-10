¿Por qué Disney quería apropiarse del 'Día de Muertos'?

Publicidad

Hace cuatro años, cuando la producción de "Coco" estaba por iniciar, Disney se metió en una polémica: se había dado a conocer que la compañía quería registrar la festividad mexicana, algo que Lee Unkrich director del filme, afirmó que no es del todo cierta.Durante una conferencia este martes, recordó ese momento, el cual lamenta, pues, señaló, se malinterpretaron las cosas. Unkrich y Adrián Molina, guionista del largometraje, dicen que nunca fue su intención registrar la tradición mexicana, sino que querían registrar "Día de los Muertos"."Cuando estábamos haciendo la película no teníamos un título. Una de las ideas era nombrarla Día de los muertos y como resultado hicimos el papeleo para registrarlo así como siempre se hace con el título de un filme. En este caso resultó un error que no anticipamos, nos arrepentimos y nos disculpamos ello", comentó.Lee señaló que no buscaban lucrar con la tradición, lo que querían era exaltar la cultura mexicana y llevarla a todo el mundo."Nunca fue nuestra intención registrar como una marca la festividad, solo queríamos el título. Fue doloroso para nosotros que eso pasara y nos sentimos terrible, pues desde el principio del proyecto intentamos hacer todo para que fuera respetuoso", explicó el director.El realizador de películas como "Buscando a Nemo" expresó que de aquella mala experiencia aprendieron y por ello buscaron ser bastante cuidadosos en la forma de narrar esta historia inspirada en México, pues no deseaban llenarla de clichés y estereotipos sobre los mexicanos y la manera en la que celebran a sus muertos.