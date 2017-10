Tras cachetada de Yáñez ya no soy el mismo, dice reportero

Después de haber recibido una cachetada por parte de Eduardo Yáñez en una alfombra roja en Los Ángeles, el reportero de espectáculos Francisco Fuentes decidió demandar al actor.

La demanda civil la interpuso el lunes en la Corte Superior de Los Ángeles por agresión con lesiones y estrés emocional.

En entrevista con Fuentes, en las oficinas de su abogado Tre Lowell, afirmó que lo que está buscando es que se haga justicia.



"Lo primero que busco es justicia, poder regresar a mi trabajo, a mi vida normal, que la ley se encargue de esto, que sea analizado y se deje un mensaje general. Esto no puede ser tolerado, no puede suceder para nadie, para ningún reportero, fotógrafo, camarógrafo, cualquier persona de este medio en cualquier lugar".

El 10 de octubre, el reportero entrevistó a Eduardo Yáñez en una alfombra roja. Ahí, Fuentes cuestionó al actor sobre algunos aspectos personales relacionados con su hijo, lo que provocó su enojo y la cachetada.



Fuentes contó: "En el aspecto físico me recupero del golpe y en el aspecto emocional también me recupero de un ‘golpe’ que afecta mi carrera, mis labores, mi día a día, mi vida".



Hasta el momento no se ha hablado de una cantidad de dinero que se busca en la demanda. Sin embargo, sí se exige una compensación económica por los gastos de hospital, abogado y lo que haya pagado Fuentes para su recuperación. "Esto no es acerca de dinero, sino dar un ejemplo de que esto no puede pasar con nadie", comentó el abogado.



Fuentes indicó que no ha tenido contacto Yáñez. Respecto a las secuelas del golpe, aseguró que se encuentra "incapacitado laboralmente". Explicó: "Tengo daño en el ojo izquierdo y parte del oído; tengo un zumbido, dolores de cabeza; hay un daño físico y hay evidencia".

Después de demandar al actor el siguiente paso es que Yáñez responda. "Se le va hacer llegar la demanda y tiene como plazo 30 días para responder", informó el abogado.



"Posteriormente entraremos al proceso de mostrar las pruebas y después se buscará tener un juicio con un jurado que es quien decida el caso".



Paco Fuentes dice que lo que está en juego no es sólo el golpe que recibió. "Está de por medio mi credibilidad, mi imagen, muchas cosas, el hecho de ser golpeado y ser parte de algo que se convirtió en viral pone en cuestión cosas en mi carrera".



"Será muy difícil, un proceso que tengo que reconstruir, replantearme cómo voy a regresar. Ya no es el mismo Paco, ya es otro, el cual lamentablemente es reconocido por estas imágenes", reflexionó

"No estoy buscando la aceptación que la gente, que diga si está bien o mal, sencillamente lo que yo pienso que esto no debe repetirse".