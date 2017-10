Green, pastel y premios por aniversario

Publicidad

El Club de Golf Santa Margarita festejará el 39 aniversario de su fundación y lo hará con un torneo de golf en honor a su fundador “Fernando Barba Amezcua”, que se realizará del 27 al 29 de octubre.Las actividades iniciarán este jueves a partir de las 7 de la tarde con un “Rompe hielos”, para dar la bienvenida a los participantes golfistas y para que convivan previo a la competencia.Se espera la participación de 200 personas de León, Celaya, Salamanca, Querétaro y otras ciudades aledañas.El formato de juego será bajo el sistema Stableford y se contará con categorías: AA, A, B, C, D y E, caballeros, seniors y damas.Como premiación al HOLE IN ONE, habrá diferentes vehículos y premios variados; para los premios O´YES, habrá automóviles de lujo último modelo y un carro de golf. Los patrocinadores también ofrecerán algunos premios extra.A Don Fernando Barba Amezcua se le atribuye la construcción del Club de Golf Santa Margarita en 1978, nombre que eligió en honor a su esposa Margarita Paz de Barba.El empresario falleció a los 85 años, en octubre del 2015. Gracias a su empuje y esfuerzo, hicieron posible el buen funcionamiento del centro recreativo, que hoy figura como uno de los atractivos principales de la ciudad y a nivel internacional, ya que en sus instalaciones se desarrollan varios eventos internacionales a lo largo del año.