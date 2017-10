Publicidad



"El mundo del fútbol tiene que ser paciente con los resultados de este primer interrogatorio”, dijo Marty en el exterior del edificio federal. “El procedimiento criminal es muy complicado, está el asunto de las traducciones, está el asunto de la gran cantidad de información que tiene que ser procesada, y obviamente hay que otorgar al sospechoso la oportunidad de responder de acuerdo con sus derechos”.

y alto ejecutivo de una cadena de televisión catarí, fue interrogado el miércoles por investigadores suizos que dicen que sobornó al ex secretario general de la FIFA a cambio de los derechos de retransmisión del Mundial.Al-Khelaifi se reunió con fiscales federales de Suiza dos semanas después del anuncio de una pesquisa penal en su contra. Niega haber cometido delito alguno, y por el momento no se presentaron cargos.La entrevista duró todo el día y es posible que se necesite otra reunión, dijo Andre Marty, vocero de la fiscalía suiza.Al-Khelaifi no fue visto al llegar al interrogatorio, que comenzó alrededor de las 07:45 GMT, y en el que participaron alrededor de 12 personas, entre ellas un abogado de la FIFA, dijo Marty.Como director ejecutivo de beIN Media Group _ antes Al Jazeera Sports _ Al-Khelaifi consiguió los derechos de televisión de cuatro mundiales, incluyendo el de 2022 en Catar, para Oriente Medio y el norte de África.Al-Khelaifi y el ex secretario general de lason sospechosos de soborno, fraude, malversación penal y fraude documental ligado a los acuerdos televisivos de 2026-2030.Un elemento clave en la acusación es una lujosa villa de la isla italiana de Cerdeña, que fue allanada hace dos semanas.La policía financiera de Italia dijo que, que estaba valorada en. Oficialmente, la villa era propiedad de una inmobiliaria internacional, agregaron las autoridades, que interrogaron a ocho personas.El pasado 12 de octubre se catearon propiedades en Francia, Grecia, Italia y España, incluyendo las oficinas de beIN en París, mientras Valcke era interrogado en Suiza. El ex dirigente ya es objeto de un proceso penal independiente en Suiza dentro de una amplia investigación sobre presunta corrupción vinculada a la FIFA, a responsables del fútbol internacional y a los procesos de elección de la sede de la Copa del Mundo.El caso de Al-Khelaifi es uno de los vínculos más directos de la corrupción con Catar desde que surgieron las pesquisas criminales en Suiza, Estados Unidos y Francia.El empresario de 43 años es amigo cercano del jeque. Fue nombrado para presidir PSG cuando el club fue adquirido por un fondo de inversiones de la familia real de Catar, pocos meses después que la FIFA eligió a ese país como sede del Mundial en diciembre de 2010. PSG no ha sido involucrado con el caso suizo.Al-Khelaifi podría ser suspendido de sus cargos en el fútbol por el comité de ética de la FIFA mientras continúa la investigación. La FIFA ha dicho que sus fiscales de ética realizan una pesquisa preliminar, aunque todavía no se abrió un expediente.Los fiscales suizos investigan a la FIFA por sospechas de lavado de dinero relacionado con las campañas para elegir las sedes de los mundiales de 2018 y 2022.Las primeras causas penales fueron abiertas el año pasado contra Valcke, meses después que se confiscaron sus correos electrónicos entre otra evidencia recopilada en la FIFA. El francés fue el director ejecutivo de la FIFA durante más de ocho años bajo la presidencia de Joseph Blatter, hasta que fue cesado en enero de 2016.El caso aparte contra Al-Khelaifi y Valcke fue abierto en marzo, aunque no se anunció hasta este mes.Este caso más reciente también involucrado a un tercer sospechoso _ un “empresario del sector de los derechos deportivos” _ que no ha sido identificado por las autoridades suizas. Esa persona habría otorgado a Valcke “beneficios indebidos” a cambio de los derechos del Mundial de 2018-2030.Al-Khelaifi fue el arquitecto de la transacción con la que PSG fichó al astro brasileño Neymar del Barcelona por la cifra récord de