Los Astros buscan un héroe en Verlander

Con la misma prontitud con la que se atiende una emergencia,subirá a la loma de los Astros tratando de apagar a los encendidosSi hay alguien que puede usar el traje de bombero sin serlo y hasta cierto punto parecer sexy, es el pitcher derecho que es capaz de salir todos los días para al trabajo y dejar en casa a su novia, a la candentepara muchos hombres si tomamos eso en cuenta.Pero si la urgencia sobrepasa a Verlander, en Houston pueden ir mandando a rediseñar las playeras de campeón para no tenerlas que donar de nueva cuenta a la caridad. No causa orgullo usar una prenda que diga SUBcampeón, pero sirve como pijama para prestar cuando un visitante se queda a dormir en casa.Justin tiene la encomienda de atender el teléfono 911 que recibió varias llamadas desde Houston, luego de que en tan solo dos horas y 28 minutos el fuego de Los Ángeles arrasó con el ímpetu de la novena texana que hasta ahora marca 0-5 en su historial de juegos de Serie Mundial. Algo más triste que la playera de subcampeón.Los, se encuentran en contra de las probabilidades. En 70 ocasiones de las 113 Series Mundiales que se han consumado, se ha coronado el ganador del encuentro uno.Un tropiezo hoy miércoles en el clásico de otoño es prácticamente una sentencia de muerte. Momento, mejor no digamos sentencia y muerte para describir al equipo que juega en el estado con más ejecuciones por pena capital en los últimos tres años. Ningún equipo de Texas ha sido campeón hasta ahora de MLB, por algo ha de ser.De lasEsta noche de miércoles, en Ciudad de México, tarde en Los Ángeles, Rich Hill abrirá por Dodgers. El zurdo hará su primera apertura en Serie Mundial después de lanzar en la Liga Independiente en 2015. Otro guión para una película de hombre cenicienta.De esta forma los Astros apuestan su futuro en Verlander, el hombre que ya ganó en la vida al ser novio de Kate Upton y embolsarse 28 millones de dólares esta temporada.