#LoÚltimo Defensa mexicano Rafael Márquez podría jugar este miércoles en Clásico Tapatío de Copa MX, ya que estará en banca del Atlas. pic.twitter.com/wUGE6i1gsk — REFORMACOM (@Reforma) October 25, 2017

Segun diversos medios nacionales,para regresar al campo de juego con Atlas yen el clásico tapatío en los octavos de final de la Copa Mx.Presuntamente Rafa estaría contemplado en salir a la banca y se analizará la posibilidad de que pueda ver minutos de acción en cancha.Apenas hace unos días se informó que se habían descongelado ya dos cuentas bancarias del futbolísta. Rafa Márquez y el partido más difícil de su vida from Am Digital on Vimeo