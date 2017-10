CUENTO DE NO ACABAR

Publicidad

Los trabajadores de Uber salieron a protestar por la “cacería” de unidades. Lo mismo harán cualquier otro día los taxis verdes tradicionales, pidiendo detener más unidades sin permisos. Es un cuento sin fin.El director del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez; y su jefe, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, están contra la espada y la pared con una ley que los tiene atados de manos.El Estado ya entregó los mil 400 permisos de taxis ejecutivos que, según sus estudios, se necesitan. La nueva Ley de Movilidad ya cumplió año y medio de aprobada y va siendo hora de darle una revisada.La Ley de Movilidad de Guanajuato impide que circulen taxis ejecutivos sin autorización; esos permisos ya se acabaron y no hay fecha para cuándo es que haya una nueva convocatoria. Pero la realidad rebasa la Ley, pues las plataformas, principalmente Uber, están dando servicio con o sin la bendición gubernamental.El derecho a la libre competencia sin tope de permisos es un acuerdo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desde 2015, que se topó con pared en la legislación local. Y, con esa arma jurídica en su poder, los taxistas tradicionales se envalentonan para exigirle al Gobierno que actúe. Si el Estado va por ellos, traiciona al usuario, y si no lo hace, lo acusarán de no respetar la ley. Todo un lío.Según el artículo 210 fracción II de dicha ley “El Instituto determinará sobre la necesidad del servicio, mediante el estudio técnico que se efectúe con base en los datos de que disponga”. Con esos, los permisos para lo que llaman servicio especial de transporte ejecutivo son una arma de poder del Estado.El exceso llega al grado de incluir en el Código Penal la sanción por ofrecer ese servicio sin permiso. El PVEM solicitó desde abril que se eliminara ese párrafo, pero es hora que sigue “en el análisis”.En otra arista importante que toca la regulación de este servicio de transporte el senador leonés del PAN, Fernando Torres Graciano, se sumó ayer a una iniciativa de otros legisladores que tiene por objeto que la Profeco regule los términos de estos contratos y se garantice la defensa de los derechos de los usuarios.El coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, el de Cortazar, Ariel Corona, subió ayer a tribuna para presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la cual busca establecer candados para disminuir el delito de extorsión telefónica.El panista recordó que en 2011 el Senado derogó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a causa de dobles registros, nombres falsos e ineficientes; a cambio se reformaron otras leyes en lo penal y de telecomunicación, como fue la obligación de los centros penitenciarios para bloquear las señales.Pero esas acciones, dijo, “también resultaron insuficientes, pues las extorsiones siguen a la alza, y buena parte vienen de penales”. Ahora el panista de Guanajuato quiere que por Ley se solicite la credencial para votar, además de un comprobante de domicilio, para la primera activación del servicio. Y que los concesionarios en coordinación con las autoridades validen la información para identificarlos.Para el legislador federal panista, Miguel Salim Alle, la propuesta de Presupuesto 2018 que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión “es el mejor hecho en todo el sexenio, es responsable”. El único “pero” que puso al Paquete Fiscal fue la negativa del PRI y sus aliados a discutir siquiera una eventual reducción del IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) para bajar el costo de la gasolina.Lo que sigue es discutir el Presupuesto de Egresos, que se aprueba antes del 15 de noviembre. Para Guanajuato se proyecta un total de 67 mil 514 millones de pesos, 5.8% más que en 2017. Para evitar el desfile de alcaldes y gobernadores en San Lázaro y la aparición de los diputados “gestores”, Salim recomendó que Miguel Márquez Márquez peleé mayores recursos directito en la Secretaría de Hacienda.Aunque el PAN aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2018, algunos presentaron reservas específicas. La leonesa Alejandra Gutiérrez, al igual que hace un año, insistió en regresar a la deducción del 100% de las prestaciones de previsión social a los trabajadores, que desde 2014 quedaron topadas a un 53%.Prestaciones como vales de despensa, transporte, ayudas escolares, gastos funerarios, guarderías y otras, no son deducibles al 100%. Además se limitó la deducción de las aportaciones hechas a los fondos de pensiones y jubilaciones, lo que desincentiva la creación de planes de retiro. “La Reforma Fiscal del PRI Gobierno fue simplemente recaudatoria”, sostuvo en tribuna, pero igual tampoco pasó.Un grupo de integrantes del Comité Estatal del PRD y de consejeros estatales, entre ellos el ex dirigente del partido, actual alcalde de Cortazar y líder de la corriente interna Alternativa Democrática Nacional (ADN), entregaron un oficio a la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en la que urgen a que se emita una convocatoria para la renovación de la dirigencia que encabeza Baltazar Zamudio.El grupo dice conformar más de un tercio del Consejo Estatal del PRD. Le reclaman a Baltazar y su secretario general, el diputado Isidro Bazaldúa, que ya cumplieron el 19 de octubre sus tres años. Y hasta advierten con tomar el partido si no hay una convocatoria hoy. Un PRD con poca presencia y dividido, es lo que hay para negociar una eventual alianza electoral local con PAN y MC.La doctora Antares Vázquez Alatorre recibió los elogios del jefe del partido, Andrés Manuel López Obrador, y está afianzada para convertirse en la candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato.En su gira por 12 municipios de la entidad AMLO la presentó así: “Ella es nuestra representante en Guanajuato, preparada, honesta, sensible, con convicciones, de primera; ya hasta estoy imaginando los debates con los corruptos del PRI y PAN, los va a poner en su lugar, es una mujer extraordinaria”.En la fotografía el pasado domingo en gira por el noreste AMLO, Malú Micher y Antares.