Corredor Industrial

En León, solamente tres empresas tienen un equipo personalizado de bomberos industriales.La gran inversión que se requiere para su establecimiento y el poco conocimiento que existe del empresario sobre la posibilidad de contar con esta figura de seguridad al interior de su empresa, son las causantes de su escasez. Sin embargo, con la llegada de empresas trasnacionales al Estado y la creación de parques industriales, se espera que la situación cambie de forma paulatina a favor de una mayor prevención.Reyma, Volkswagen, el parque industrial Guanajuato Puerto Interior (y próximamente Pirelli), son las únicas compañías que cuentan con su propio equipo de bomberos.El capitán Melchor Ocampo Hernández, coordinador de capacitación de bomberos e integrante de la Asociación Mexicana de Bomberos (que los siguientes tres días reunirán en León a más de 400 bomberos de todo el país y el extranjero en su LXII Convención Nacional e Internacional de Jefes de Bomberos), comparte que en números se requiere de al menos una inversión de 3 millones a 4 millones de pesos, más sueldos para que las empresas implementen su equipo de bomberos industriales.Hagamos cuentas: de inicio el costo de una motomba es de un millón y medio a dos millones ya equipada; para el cuidado de una empresa durante 24 horas se requiere de cuatro bomberos por turno, esto es un total de 12 personas, en cada unidad deben ir mínimo tres tripulantes, que por obligación deben llevar completa su indumentaria, la cual tiene un costo de 150 mil pesos, en el caso del chofer ésta no es necesaria.A eso súmele usted el sueldo que pagará a cada uno de los bomberos, decisión que es completamente de la empresa.Los beneficios de la inversión son variados: la inmediata respuesta ante un incidente, un mayor control para prevenir fugas o cualquier otro tipo de problemas internos en instalaciones que pudieran desencadenar en un incendio, detalla Ocampo Hernández.Si una empresa está interesada en implementar su equipo de bomberos industriales dedicados por completo a la prevención de accidentes, deberá acercarse tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Protección Civil para constituir su brigada, cumplir con los requerimientos de equipo necesarios, capacitar a su personal y contar con un registro estadístico de incidentes para llevar un control que les permita tener una mejor respuesta.Este año el Cuerpo de Bomberos ha trabajado para concientizar a los empresarios sobre el tema y, precisamente, durante este mes harán mayor difusión al tener información completa del cómo se puede implementar equipos de bomberos industriales en las empresas.Se espera que el siguiente año ahora sí se ponga en marcha la Estación Metropolitana de Bomberos que se instalaría en el industrial Santa Crocce (y que no sea puesto en marcha por falta de recursos) para atender la zona sur-poniente de León junto con San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Guanajuato Puerto Interior, vía autopista.De acuerdo con el H. Cuerpo de Bomberos de León, Guanajuato ellos capacitan anualmente a 6 mil brigadistas y a más 20 mil de forma indirecta por medio de las empresas que comercializan equipos.Una idea que tendría un efecto positivo en León sería la creación de un parque industrial ladrillero y, en caso de interesar a las autoridades podrían hacer mancuerna con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías (Ciatec), como sucede en Jalisco.El gobernador jalisciense Aristóteles Sandoval Díaz anunció que su Gobierno sacará la cartera para invertir 20 millones de pesos en el proyecto piloto de un parque para ladrilleros, el cual se ubicará en Tlaquepaque, y tendrá el apoyo del Ciatec, dirigido por Ricardo Guerra Sánchez.La iniciativa tiene como base incorporar hornos de bajas y hasta nulas emisiones que permitan un acceso sencillo de combustibles limpios y materias primas certificadas.El anuncio fue realizado en el arranque del Tercer Foro Latinoamericano para el Diseño de Estrategias Transformacionales del Sector Ladrillero, Políticas Públicas, Medio Ambiente, Desarrollo y Economía, en donde el mandatario mencionó que podría ser replicado en otros estados de México, cual si fuera una franquicia en este caso pública.La participación del Ciatec se relaciona con la metodología, el funcionamiento productivo y administrativo del parque ladrillero.La selección del centro de investigación se realizó a través de un contrato por licitación. Generar la metodología que entre otras cosas integra un estudio minucioso de la zona apta para desarrollar el proyecto les llevó 3 meses. Sin embargo, desde hace una década el Centro de Investigación ha trabajado en investigación y análisis relacionados con las ladrilleras en busca de su ordenamiento, aprovechamiento y cuidado del medio ambiente.Integrantes de Ciatec formaron un equipo multidisciplinario compuesto por biólogos, químicos, ingenieros civiles zootecnistas, agrónomos, ingenieros ambientales, topógrafos, hidráulicos, que son dirigidos por Enrique Kato Miranda e integrado por expertos como José de Jesús Torres García, director de soluciones tecnológicas en Ciatec.Si está buscando trabajo y tiene conocimientos en costurería, le prometemos que en más de alguna empresa del sector textil en Guanajuato lo van a contratar.Carlos Díaz Durán, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), en Guanajuato, comparte que son cada vez más las Pymes que han tenido que bajar sus cortinas y otras más se han quedado rezagadas al no poder aumentar sus pedidos por el poco personal con el que cuentan en planta.El principal “enemigo” del textil, al igual que el del calzado... al menos así lo consideran algunos empresarios es: el automotriz.A la Canaive se han sumado empresarios quejándose de empresas automotrices, las cuales, por ejemplo, se han llevado a su personal de costura a Irapuato.Una costurera en la industria textil gana entre 800 y 1 mil pesos semanales, mientras que una especializada en coser prendas más complicadas como la mezclilla llega ganar hasta 1, 500 pesos a la semana.Los empresarios del textil consideran que el problema por el que existe “fuga” de talento, no es por los sueldos que les está ofreciendo el sector automotriz que son similares a los de ellos, sino por las prestaciones en las que reconocen que no son competitivos.Comercio y servicios son los otros dos sectores a los que se están migrando, principalmente los jóvenes.La Canaive estima que de los 80 mil empleos que tenía el sector textil en Guanajuato al concluir la década de los noventas, actualmente sólo sobreviven 25 mil.Para terminar desafortunadamente, permítanos la expresión: el dólar regresó a las andadas.Ayer el dólar en el mercado al mayoreo se vendió en 19.1945 pesos, lo que significó para la moneda mexicana una pérdida de 0.59%. El nivel más débil para el peso desde la primera semana de mayo, con datos generados con Banxico.