Próximos al 2018

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Resulta apresurado que algunas personas tengan por seguro ganador al eterno candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es obvio que resulte alto en las encuestas, ya que los otros partidos no han dado a conocer a la persona que les representará en la carrera hacia la Presidencia del próximo sexenio.AMLO me ha parecido siempre incongruente. Es indignante que este candidato se considere el “salvador” de México. Se presenta como una persona “honesta”, acusando a otros partidos políticos de corruptos y ladrones, cuando él mismo no ha sido transparente en el origen de los ingresos con los que ha financiado sus continuas campañas y sus muchos viajes por todo el País.Una contradicción grande que llama mi atención es que AMLO ha acogido a Manuel Bartlett en su partido, cuando el mismo Bartlett fue acusado del fraude de 1988 por la izquierda.La frase famosa de López Obrador: “Al diablo con las instituciones”, nos indica que es un personaje que se siente capaz de pasar por encima de todo con gran autoritarismo. No se pueden evitar las comparaciones de este individuo con la actuación que tuvo el comandante Hugo Chávez cuando estuvo en el poder gobernando Venezuela.Chávez inició con discursos populistas en los cuales rechazaba la riqueza; “ser rico es malo” decía. Pero ya en el poder empezó a usar trajes costosos, tener aviones privados y otros lujos y excesos que su familia ostentaba, olvidándose del desprecio a la riqueza que tanto había pregonado y de los “oprimidos” del pueblo, como él los llamaba.Antes de llegar a la Presidencia, en 1998, el comandante venezolano declaró que no nacionalizaría los medios de comunicación y dijo que deberían de continuar privados e incluso daría facilidades a los capitales particulares para que invirtieran en su país. Pero esa promesa no fue cumplida.Se interrogó a Chávez sobre el miedo que generaba ante la expectativa de que una vez en el poder no se comportara democráticamente y se convirtiera en un dictador y se perpetuara en el puesto. Él negó que esto pudiera suceder. La realidad es que sólo muerto dejó de mandar, no sin antes dejar a un sucesor. Con su lenguaje simple, Chávez atrajo a miles de crédulos convencidos de que traería cambios positivos para Venezuela. Su lenguaje adquirió posteriormente un tono agresivo e irrespetuoso que incitaba a la violencia y a la división entre la ciudadanía. Se han visto varios síntomas chavistas en el comportamiento de López Obrador.Faltan algunos meses para que los partidos políticos proclamen a sus candidatos. Pero es tiempo de que empiecen a posicionarse en la mente de la ciudadanía y que la imagen de AMLO y sus posibilidades vayan diluyéndose, dando paso a protagonistas más congruentes y sin el peligro de parecerse a Hugo Chávez. Al menos ahora, con el registro de las candidaturas independientes, tal vez podremos especular sobre alguien más.