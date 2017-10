El PRI va por la destitución de Santiago Nieto

Publicidad



"De tratarse de un servidor público, que haya violado la Constitución, la ley y los Códigos, resolveremos en consecuencia", aseguraron.

"En ningún caso debe permitirse que se vulnere a las instituciones o que se dé cabida a la impunidad".

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en elEn un documento interno, el tricolor advirtió queEn otro apartado, señalan que el tricolor no puede votar a favor de ninguna acción que genere impunidad.Los priistas plantearon la posibilidad de invitar al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, a una reunión de trabajo para conocer a detalle los fundamentos jurídicos y técnicos que motivaron su decisión de remover de sus funciones a quien ocupaba la titularidad de la Fepade.También consideraron "dar la oportunidad" al Nieto para exponer los argumentos en los que basó su solicitud al Senado para objetar la decisión de la PGR.El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente, aseguró que su bancada tomará una decisión hasta escuchar las versiones de Nieto y del encargado de despacho de la Procuraduría.Por otro lado, Puente descartó la posibilidad de que su bancada se excuse de participar en el proceso sobre el caso Fepade, luego de que algunos de sus dirigentes y legisladores denunciaron penalmente al que era su titular."No nos vamos a excusar pero lo digo también abierto: no vamos por un linchamiento contra el doctor Nieto, entendemos que las actuaciones a veces las podemos compartir, en otras no, pero nosotros seremos justos", agregó.