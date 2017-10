¡No andaba muerto! Reaparece ex gobernador Arturo Montiel

Publicidad

Nunca he estado muerto, aseguró Arturo Montiel Rojas, ex gobernador del Estado de México, quien se reunió en este municipio con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem).El ex mandatario mexiquense, originario de Atlacomulco, reconoció que nunca se ha alejado ni se alejará de la política.Mencionó que desconoce dónde se originó la versión de que murió, luego de que fue internado a un hospital de la Ciudad de México por complicaciones en su salud."Pero no andaba muerto", aclaró Montiel Rojas ante los empresarios, a los que habló sobre la generación de empleos y la importancia de la desregulación empresarial para ello.También pidió a gobernantes de la entidad "salir a las calles" y no estar solamente en las oficinas.Dijo que seguramente "Alfredo dará todo el impulso" para reactivar la economía del Estado de México.Igualmente rechazó que sea un castigo para el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas su nombramiento como dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México.Sobre la eventual postulación de José Antonio Meade como candidato del PRI a la Presidencia de la República, contestó que es buen secretario de Hacienda.