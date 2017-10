Senadores evaden tratar destitución o no de Santiago Nieto

Publicidad

Debido a que sólo se registró la asistencia de 45 senadores, el presidente @ErnestoCordero cito a sesión mañana 26 de octubre a las 11 horas pic.twitter.com/dxSt5oa6Yg — Senado de México (@senadomexicano) October 25, 2017

Por falta de quórum se levanta la sesión y se cita a la siguiente, mañana, 26 de octubre a las 11 horas. — Senado de México (@senadomexicano) October 25, 2017

Por falta de quórum, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, canceló la sesión de este miércoles, en la que se preveía discutir sobre el método para definir si objetan o no la restitución del ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto.A la sesión sólo se registraron 45 legisladores; por lo cual el presidente de la Cámara alta convocó a una nueva reunión al mediodía de mañana jueves.Cordero Arroyo llamó a los legisladores a la reflexión, pues dijo, es de mayor importancia procesar el tema de Santiago Nieto, así como aprobar la Ley de Ingresos 2018, que es vital para el país.Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) mantuvieron su posición de citar a Nieto Castillo y al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, para que después de escuchar sus argumentos se determine si objetan o no la destitución con voto secreto.Por su parte, el bloque de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) amagaron con volver a tomar la tribuna si no se cambia el método por votación abierta en el tablero para que se conozca el sentido del sufragio de cada legislador.