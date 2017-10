Publicidad

El Presidente del Gobierno de Cataluña,para responder a lapor su intención independentistaDe acuerdo con medios catalanes como Ara y La Vanguardia, la líder del Parlamento regional, Carme Forcadell, llamó personalmente a los legisladores para indicarles que el pleno se reunirá por la tarde del jueves, y no por la mañana, como se tenía previsto.Esta convocatoria cierra la ventana para quedurante ladonde se debatirán las medidas que aplicará el Gobierno bajoEste mecanismo, que España nunca había aplicado, está previsto para intervenir en una región autonómica cuando se considera que ésta ha abandonado la legalidad.El anuncio de la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña se declaró el sábado pasado, ante la celebración de un referendo en la región y una declaración ambigua de Puigdemont, donde dijo asumir el mandato de independencia para luego suspenderlo y llamar al diálogo.Partidos separatistas catalanes han instado al líder a hacer una declaración de independencia ese día.De acuerdo con La Vanguardia, Puigdemont ha estado teniendo largas reuniones para analizar su respuesta al Gobierno español.Por su parte, el Presidente Rajoy dijo este miércoles que los planes de su Gobierno para tomar el control de los asuntos clave de Cataluña son excepcionales y espera que no duren mucho tiempo.En una comparecencia semanal en el Parlamento, el titular del Ejecutivo dijo trabajará para que la crisis independentista, que ha llevado a España a rebajar las previsiones económicas para 2018, no se profundice y siga llevando a las empresas a plantearse un abandono de la región, poniendo en riesgo puestos de trabajo.En tanto, el Partido Socialista, PSOE, propuso que España frene la aplicación del artículo 155 si el Gobierno catalán se disuelve y convoca a nuevas elecciones, solución también pedida por empresarios.