Refuerzan seguridad aerolíneas ante presión de EU

"Estas medidas se aplicarán en combinación con las revisiones adicionales a realizarse en los puertos der abordaje", expresó.

, tras recibir nuevas directrices de las autoridades estadounidenses, anunciaron las empresas el miércoles.No quedaba claro de inmediato si otras aerolíneas harán lo mismo, aunque previamenteEl Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió inmediatamente a preguntas sobre el tema. Sin embargo,Emirates dijo en un comunicado que comenzará a entrevistar a algunos pasajeros antes del abordaje, en los mostradores de registro, cuando se trate de vuelos que salgan de Dubái.cuya sede está en Hong Kong, aLos que no lleven equipaje serán sometidos a un interrogatorio similar en la puerta de abordaje.En marzo, las autoridades estadounidenses anunciaron la prohibición de llevar laptops en aviones para 10 ciudades del Medio Oriente, ante el temor de que terroristas del grupo Estado Islámico u otros planten bombas dentro de los aparatos. La prohibición se suspendió cuando esas aerolíneas comenzaron a usar escáneres de alta tecnología para detectar el contenido dentro de los artefactos electrónicos.. Emirates, la principal aerolínea de esa región, ha tenido que reducir el 20% de sus vuelos a Estados Unidos a raíz de esas restricciones.No quedaba claro si otras aerolíneas se verían afectadas.Qatar Airways, con sede en Doha, no respondió de inmediato a preguntas al respecto.