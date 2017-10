¿Puedo usar un condón caducado?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el calor del momento, apenas y te da tiempo de sacar un condón. Difícilmente te detendrás a checar si podría estar vencido. Sin embargo, deberías hacerlo.¿De qué están hechos los condones?Típicamente, los condones están hechos de 1 de 3 materiales: látex, poliuretano o piel de cordero. Hay personas que son alérgicas al látex, así que optan por otras opciones. Y están otras que reportan mayor sensibilidad con la piel de cordero, aunque no necesariamente previene la transmisión de ITS.Lo que todos estos materiales tienen en común es que no duran para siempre.¿Cuánto duran?Los condones de látex generalmente duran 5 años, después de su fecha de manufactura, pero esto puede variar dependiendo de la lubricación y el espermicida. Y en lugar de calcular cuánto tiempo durarán tus condones, lo ideal es checar la fecha de vencimiento que viene impresa en el paquete. También hay que tomar en consideración el almacenamiento, pues si está expuesto a mucha luz o calor, su tiempo de vida será mucho más corto.¿Por qué necesitan fecha de caducidad?Es un hecho que después de cierto tiempo, el condón se degrada. Esto quiere decir que es más fácil que se rompa durante la relación sexual. Adicionalmente, con el paso del tiempo, el espermicida en el condón pierde potencia y el lubricante del látex se seca. Por si fuera poco, los condones vencidos también llegan a irritar la piel.¿Es malo usar un condón vencido?Sí y no. Por una parte, los usuarios tienen un mayor riesgo de transmitir o contagiarse de una ITS, o de un embarazo no deseado. Sin embargo, un condón vencido es mucho mejor que la falta de condón.Si sólo tienes acceso a un condón vencido… es mejor usarlo que no usar nada en lo absoluto. Después de todo hay posibilidades de que éste no se rompa.Pero si tienes que elegir entre un condón vencido o un condón nuevo… es obvio que deberías desechar el viejo. ¿Para qué arriesgar?