Feria debe ser en honor al borrego

El cronista de Cortazar, Jorge Vera, aseguró que la Feria de Todos Santos, debe conservar como emblema representativo el borrego ya que a través de los años se ha perdido esa tradición y se le vincula más con la celebración a los muertos.La celebración de la feria data desde la llegada de los franciscanos cada primero de noviembre y después de conformarse como pueblo en 1721, se le dio mayor importancia esto aunado a los dulces de alfeñique.El cronista relató que en Cortazar se le dio importancia al borrego ya que representa el cordero de Dios y que a partir de ahí se le dio ese vínculo con el municipio pero que con la mercadotecnia y la celebración a los muertos se ha perdido este sentido.“Aquí en Cortazar se va haciendo muy tradicional la cuestión de la figura del borrego que representa el cordero de Dios, por esa misma razón no debemos perder esta identidad de nuestra feria y no la confundamos con la cuestión de Día de Muertos, el Día de Todos Santos es el primero de noviembre”.Jorge Vera detalló que este motivo de celebración contrasta con el Día de Muertos es por ello que por tradición la visita al panteón y festejo a los muertos no se celebra el 2 de noviembre sino un lunes posterior a la conclusión de la celebración de la feria que es cuando los cortazarenses realizan la visita a los panteones.“Que la festividad de Día de Muertos aquí en Cortazar se deja pasar al segundo lunes de noviembre porque en ese momento nosotros festejamos la Feria de Todos Santos”.Aunado al significado religioso que tiene la figura del borrego para el municipio también representa buena voluntad y buenos deseos, es por eso que el recibir un alfeñique en figura de borrego es recibir buena fortuna.“Hay una parte de quien regala un borreguito a una persona o quien lleva una figura a su casa se esta llevando de acuerdo a esa creencia una buena voluntad, buenos deseos durante un año”.