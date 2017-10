Luce obra en eje inconclusa

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el Eje Norponiente, a la altura de la Avenida Tecnológico, hasta llegar a la Avenida de Las Torres, uno de los carriles aún no está terminado y durante el día no hubo presencia de trabajadores.En el tramo norte, del hotel enfrente de la Plaza Factoría, hasta la agencia Chevrolet, el carril de baja velocidad no está listo, hay señalamientos que impiden transitar por ahí, se notó la presencia de una máquina de trabajo pero en el día no hubo ningún trabajador.El paso ya se habilitó para los vehículos, aún sin estar completamente listos.Sigue el recorrido y pasando la agencia se puede notar que ya está listo, pero hasta la gasolinera que está del lado contrario hasta avenida Las Torres, está un señalamiento que indica: “no pase” porque hay tierra suelta que sólo tiene aplanado, todo en el mismo carril y de igual manera no hubo presencia de trabajadores y el paso de los otros carriles está libre.Además se puede notar la diferencia entre carriles, unos con capa asfáltica y otros con cemento, nada más, además de bordes en ciertas zonas que sobresalen entre la avenida.