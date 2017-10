Publicidad

Una máscara, dices; sí, una de fortaleza que engañe, pues en realidad siento derrumbarme como un castillo de arena, dices; pero es lo que se espera de mí y no puedo defraudar. Así que antes de que eso suceda, me oculto para no ser ante sus ojos una media yo; mira, solo de pensarlo, me aterra. Afortunadamente hay máscaras, una gran variedad de ellas. Tú lo que necesitas es un buen interlocutor, un hombro para llorar hasta quedar vacía y hueca de dolor. Los buenos escuchas, aunque raros, la vida te los dosifica en el tiempo y con toda seguridad, cuentas con uno de ellos. Sé que cuando te atrevas a bajar la guardia, volverá la calma; entonces no necesitaras máscaras, se quedarán colgadas en una percha polvosa.No por mucho demostrar te engañas a ti misma, hay tiempos para bajar los escudos y velar las armas. La vida tiene noches y días luminosos. Fingir es como llevar unos zapatos apretados, es como caminar sonriente y sin rumbo por un camino de abrojos. Es un precio muy caro. En nuestro instructivo humano, no se encuentra ser indestructibles.Las máscaras de la pared esperan su turno para ocultarte y negarte. ¿Cuál quieres usar hoy?, te dicen sus labios de cartón. Te tientan con dulzura cuando su intención es confundirte y acabar por asfixiarte. Tal vez lo mejor es que saliera el ser humano con sus emociones bajo el brazo. No somos invencibles, la debilidad es otro de nuestros componentes. Es tiempo de esperar, reconstruir y sanar; luego vendrá la convalecencia como después de la enfermedad y finalmente emergerás tú, la nueva tú. Que segura estoy que las lágrimas contenidas te lavarán y te darán una identidad más humana, porque un rostro que se pulió de mundo, aunque seas la misma, reflejará en ti una fortaleza nueva.S.A.L.