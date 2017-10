Ni Jiménez Lemus ni Usabiaga Díaz-Barriga

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace pocas semanas platicábamos en esta columna acerca de las dos aparentes cartas que tenía el Consejo Coordinador Empresarial para continuar a través del PAN en la presidencia municipal de Celaya. Les mencioné los nombres del Licenciado y connotado Notario Público número 3 de esta ciudad Enrique Jiménez Lemus y del exitoso empresario Mauricio Usabiaga Díaz-Barriga.Era sabido el gusto que tiene por la política el primero de ellos. Sabíamos también que tenía simpatía por el Partido Revolucionario Institucional, pero que vio nulas posibilidades de alcanzar un cargo de elección luego del desastre que vive el tricolor en Guanajuato desde que dejaron de ocupar el gobierno estatal y por lo tanto se alejó del priismo. Sin embargo, su constante participación en el CCE del cual fue ya presidente y en la actualidad encabezar la Asociación Civil Pro Celaya, se convertía en un candidato natural y un gran perfil para contender por la Alcaldía, pero ahora bajo las siglas del PAN. El Licenciado Enrique era a mi entender el más aventajado en esa carrera, pero información reciente indica lo contrario.Una fuente al interior del organismo empresarial me asegura que Jiménez Lemus no buscará la nominación pues luego de reflexionar al respecto, se dio cuenta que tendría que descuidar su Notaría en la cual tiene un desarrollo profesional pleno que se vería afectado si toma las riendas de la ciudad. Una decisión respetable sin lugar a dudas, pero entonces nos queda Mauricio Usabiaga.Respecto al empresario, sabemos también que su nombre viene sonando desde hace varios años pero también en el priismo. Recordemos que su padre se quedó a un tris de ser el candidato del PRI en 1989 cuando la candidatura recayó en el Ingeniero Javier Mendoza Márquez. Mauricio es parte de una familia que por lo menos en antaño fue priista pero los tiempos cambian, los partidos pierden ideología y terminan por convertirse en meros instrumentos para alcanzar el poder.La misma fuente me afirma que Usabiaga Díaz-Barriga tampoco será el candidato que apoye el CCE por medio del PAN. Resulta que el tema lo habría ya platicado Usabiaga con su familia y tomó la decisión de no participar por dos factores principales: 1. La creciente presencia del crimen organizado que lo orillaría a enviar a su familia a los EEUU y 2. Dejar de atender con la importancia que se merecen, los asuntos vinculados a su empresa. Es otra decisión respetable, ¿pero entonces el CCE se quedará sin opciones? No lo creo.Por el momento solo hay un tenue rumor en el sentido de que se estaría tratando de convencer al ex presidente Ismael Pérez Ordaz para que vuelva a contender, sin haber tenido una respuesta definitiva.Las opciones de los grupos del PAN siguen siendo las mismas: Elvira Paniagua, Paulo Bañuelos (aunque se descartó) y Juan Carlos Guillén.Twitter: @gomez_cortina