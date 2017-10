Publicidad

El asteroide 2017 TL4 y el 2017 UG3, pasarán muy cerca de la Tierra la noche de este jueves 26 de octubre, según informó la NASA.Este hecho tiene un muy particular detalle, y es que pasarán con solamente un minuto de diferencia.El primero en aproximarse será el 2017 TL4, un asteroide de 81 metros de diámetro que pasará muy cerca del planeta a las 20:47 UTC, según publicó el diario Daily Star. Un minuto después será el turno del asteroide 2017 UG3, cuyo diámetro estimado es de 22 metros.El saber que cuerpos rocosos se aproximan al planeta, asombra y alarma a la población, y pronto surge la duda si esto podría en peligro a la humanidad.Sin embargo, no es el caso, ya que los especialistas explicaron que el paso de ambos fenómenos representará una "aproximación cercana", pero no supone ningún tipo de peligro, ya que pasaran a una distancia de más de 4.608.000 kilómetros de la Tierra.Información de El Debate