Esto es lo que dijo Paul McCartney sobre México

Paul McCartney ha dado diez conciertos en México con cuatro tours. Pero el de ahora tendrá un significado especial, tras terremoto del 19 de septiembre pasado.



"Hola, mis amigos mexicanos. Soy Paul McCartney, les deseo lo mejor les envío amor y mi apoyo después de estos difíciles momentos que están pasando", publicó el ex Beatle en su cuenta de Twitter junto a una fotografía en la que aparece acompañado de mariachis.



"Espero estar en México el 28 de octubre. Amo a México y su gente. ¡Nos vemos pronto!, Con amor, Paul", añadió.



Este sábado, el ex integrante de The Beatles acudirá a su cita en el Estadio Azteca —en donde ya se ha presentado en dos ocasiones— como parte de su gira "One on one".



Este concierto incluye una nueva producción que lo acompaña en un recorrido por toda la carrera, desde su primer trabajo con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna, además de tesoros de The Beatles y Wings, así como temas clásicos del catálogo de Paul nunca antes tocados en vivo.



En sus anteriores shows de esta gira, en Brasil y Estados Unidos, ha interpretado alrededor de 39 canciones, entre las que se encuentran "Lady Madonna", "Four Five Seconds", "Eleanor Rigby" y "I Wanna Be Your Man".



La última vez que McCartney estuvo en el país fue en 2012, cuando presentó su tour "On the Run", que inició en el Estadio Omnilife de Guadalajara, continuó en el Azteca y finalizó en el Zócalo, en donde ofreció un concierto gratuito ante 260 mil personas.



El Coloso de Santa Úrsula será testigo nuevamente de un concierto del artista británico. En el lugar se preparan unas gradas especiales en las cabeceras para aumentar la capacidad del inmueble. Los boletos se agotaron en un día, aunque se han liberado algunos.