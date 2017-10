Publicidad





"Mi hijo (D'Angelo Draxon) va a cumplir 5 en un par de semanas. Tiene una guitarrita a su escala y siempre me pregunta: Papá, ¿cómo toco una canción? Y yo le digo: Tienes que practicar lo suficiente.



Y sí, practica cada día. Se levanta y enchufa su guitarrita al amplificador. Le encanta descubrir sonidos, jugar con las notas, maravillándose con ellas. Aún no está en los acordes", contó "Munky" en charla telefónica.





"Aún trato de sonar tan bien como él. Es mejor que yo. Tener el talento que tiene a una edad así... cuidado con él. Es inspirador verlo tener esa habilidad innata y su disciplina.



Es genial. Estoy muy interesado en ver qué rumbo toma su carrera".





"Disfrutamos mucho los festivales porque vemos a otras bandas y pasamos un buen rato con gente a la que no vemos a menudo. Los hardcore fans seguro disfrutan más las tocadas que sólo son nuestras, porque tocamos más.



Pero en los festivales vamos directo por nuestras rolas más poderosas. Es toda una fiesta".





"No podré asistir, pero Jonathan (Davis) estará por ahí. Es muy triste lo que pasó. Tengo grandes recuerdos de Chester. Uno en particular en Sidney, durante un concierto de U2. La pasamos muy bien".

, guitarrista de la banda de nu metal Korn, admitió que tiene quién le pise los talones en eso de rasgar las cuerdas con furia., uno de los fundadores del proyecto autor de temas como "Got the Life" y "Alone I Break", es considerado uno de los guitarristas más importantes del metal.Sin embargo, no deja de asombrarse de los músicos más pequeños, como, hijo de, de, quien a sus sólo 12 años tocó el bajo con Korn en una gira sudamericana hace unos meses.El cantantey compañía, serán la cabeza del cartel del Knotfest, que se llevará a cabo el sábado en el, al lado de proyectos comoUn día antes, en elde Los Ángeles, se llevará a cabo un concierto-tributo a, de Linkin Park, quien se quitó la vida hace unos meses.