Eduardo Yáñez Jr. aseguró que su padre mintió al mencionar que el problema entre ellos fue por dinero, y que más bien fue una discusión que llegó a lo físico.



"No fue problema de dinero, fue un encuentro físico. Los dos tuvimos la culpa, él dice que me quería defender, pero no sacó a la luz el verdadero problema, porque quedo mal yo y queda mal él.

Cosas así pasan entre familia, creo que es por rencor y por odio, nos hemos hecho daño ambos y pues ni modo", declaró Yáñez Jr. entrevistado en el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo.