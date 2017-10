Avanza gracias a terapias

Contra todo diagnóstico, el pequeño Jesús que nació con síndrome de Dismorfia Corporal ahora puede moverse y hasta gatear, gracias a las terapias que se le han dado, desde hace 8 meses, en la Sala de Estimulación Temprana del DIF Municipal.

La señora Manuela Sánchez García, madre del menor, contó que, al nacer prematuro, el pequeño Jesús necesitaba de la estimulación temprana para poder moverse, pues durante sus primeros 8 meses de vida no se podía sostener.

“No movía ni su cabecita, no hacía movimientos de nada, gracias a Dios aquí en este centro he tenido muchos logros, ya se puede sentar solo y gatear, que era lo que no lograba”, refirió.

Cada martes y jueves, la señora Manuela con su hijo acuden a las terapias desde su casa en la comunidad rural La Luz del Día, convencida de que aún puede lograr mayores avances con la rehabilitación del menor.

Actualmente, el pequeño Jesús ya empieza a hablar, pues dentro de la terapia se les prepara para dar el saludo al iniciar su tratamiento del día, sumado a que incluso es capaz de quitarse los zapatos sin ayuda.

“Son diferentes ejercicios los que les estamos haciendo, cuando llegué los poníamos a rodar de un lado y de otro, nos han ayudado con muchos ejercicios, en la casa los debemos hacer 3 veces al día para que ellos se desarrollen más rápidamente”, comentó.

El objetivo de la señora Manuela es que con estas terapias su hijo pueda caminar en poco tiempo y que cuando lo den de alta, pueda ser un niño independiente, además de difundir su historia para que cada vez más padres de familia se animen a llevar a sus hijos a centros de terapia y estimulación.

Atienden a 15 menores

Desde que abrió sus puertas, en marzo, en la Sala de Estimulación Temprana se han atendido de manera regular a 15 niños y niñas, mismos que han tenido un avance considerable gracias a las terapias físicas que ofrecen.

Rocío Palacios Agis, terapeuta física del DIF indicó que los niños de 0 a 4 años son atendidos en 2 grupos en horario de 8:30 a 10:30 de la mañana, y de 10:30 de la mañana a 12 del medio día, con actividades especializadas para su diagnóstico.

“La terapia se divide en estimulación motriz y el siguiente espacio es para una estimulación sensorial, tenemos un proyecto del Cuarto Multisensorial (...) nos están llegando niños referidos por el Hospital Materno Infantil”, dijo.

La terapeuta exhortó a los médicos pediatras a comprometerse con el diagnostico de los menores, pues aseguró que aún falta cultura e incluso compromiso para que más niños sean tratados a tiempo por sus padecimientos.

Antes de finalizar el año, el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis), destinará una inversión superior a los 600 mil pesos para en la compra de una Cámara Multisensorial para esta sala, con lo que podrán aumentar su nivel en terapia.

En esta sala se manejan costos de valoración de 180 y de 44 pesos por terapia, sin embargo, en caso de que alguna persona no cuente con recursos para costear la rehabilitación, el personal del organismo realiza un estudio socioeconómico para hacer alguna modificación de cuota.